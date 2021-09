Regenboogbank opnieuw doelwit van vandalen

BREDA - Twee maanden lang was de regenboogvlag van het bankje in het Valkenberg weg voor groot onderhoud. Dat was nodig na flinke vernielingen aan de vlag die symbool staat voor tolerantie voor de LHBTI gemeenschap. Sinds vorige week hangt de vlag er weer, maar lang is deze niet schoon gebleven. Vannacht is de vlag opnieuw besmeurd.

Vieze bruine vlekken inkt ontsieren vanochtend de regenboogbank in het Valkenberg. Het bankje is opnieuw doelwit geweest van vandalen.

Het is een trieste situatie. Het bankje dat symbool staat voor tolerantie voor de LHBTI-gemeenschap is sinds de plaatsing in oktober 2020 met regelmaat doelwit van vandalen. Zij besmeuren de vlag met donkere substanties. Verschillende keren kon de gemeente Breda de vlag ter plaatse opknappen, maar na de laatste vernieling was dat niet meer mogelijk. Twee maanden lang is de vlag daarom weggeweest voor onderhoud.

Vorige week is de vlag teruggeplaatst. Op initiatief van Bo Diversity heeft er toen een ‘nachtwacht’ bij het bankje gezeten om vernieling te voorkomen. Maar nu die nachtwacht er niet meer is, is het weer raak. De vlag is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw besmeurd. De gemeente is op de hoogte van de situatie en gaat de bank reinigen.