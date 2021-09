Vrouw denkt woning te huren, maar wordt voor honderden euro’s opgelicht

Afgesproken werd dat de vrouw in augustus van dat jaar haar intrek zou nemen. Het huurcontract werd ondertekend en de vrouw was, zo dacht zij, voorzien van fijne woonruimte. Helaas ging dat feest niet door. Na maanden wachten op berichten van de verhuurder en het overmaken van geld naar zijn rekening, bleek in augustus dat de vrouw was opgelicht. Het slachtoffer had geen huis en ook het betaalde geld, enkele honderden euro’s, was ze kwijt.

De vrouw deed, zoals wel meer mensen die contact hadden gehad met deze man, aangifte van oplichting bij de politie. De politie kwam de man op het spoor. Woensdagavond 15 september rond 19.00 uur belden agenten, na een tip, aan bij een woning in Vlissingen. Daar troffen zij een man van 51 jaar oud, zonder bekende woonplaats in Nederland. Dit was de man die verdacht wordt van de oplichting.

Hij is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. De man zit daar nog vast. Hij wordt gehoord door rechercheurs die de zaak in onderzoek hebben.