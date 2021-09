Bekladding regenboogbank: ‘We blijven het schoonmaken’

BREDA - Vandaag was het voor de derde keer deze week raak in park Valkenberg: het regenboogbankje werd door vandalen beklad. Maar dat is volgens wethouders Boaz Adank en Marianne de Bie geen reden voor het verwijderen van het bankje. “We blijven het schoonmaken.”

Zondag 11 oktober, op internationale Coming Out Day, werd in park Valkenberg het regenboogbankje onthuld. Het bankje vervangt het inmiddels vervaagde regenboogpad dat in het park ligt. “We hechten veel waarde aan de sociale acceptatie van LHBTI’s. Met deze bank hebben we nu een regenbooguiting op een markante plaats in de openbare ruimte”, liet de gemeente eerder weten.

Bekladdingen

Het bankje in het park is inmiddels het doelwit geworden van vandalen. Al snel na het plaatsen werd het bankje voor de eerste keer beklad. Daarna hebben de vandalen meerdere keren toegeslagen. Afgelopen week was het zelfs drie keer raak. Maar ondanks de bekladdingen wordt het bankje niet verwijderd. “Het is ontzettend balen”, aldus wethouder Marianne de Bie. Ook wethouder Boaz Adank baalt van de situatie. “Het is heel vervelend dat zoiets gebeurd, maar we blijven het sowieso schoonmaken. Dat is zeker”, laat hij weten. “Deels is het misschien ook wel actie, reactie. Er is natuurlijk veel aandacht geweest voor het (terug)plaatsen. Blijkbaar motiveert dat mensen om te bekladden”, vertelt hij. “Als er wat minder aandacht voor de vandalen komt, stoppen zij er misschien ook wel mee.”

Bo Diversity

Na diverse bekladdingen werd het bankje tijdelijk verwijderd. Deze werd afgelopen week, na bijna twee maanden, weer teruggeplaatst. Daarom bewaakte BO Diversity in de nacht, samen met andere partijen, de regenboogbank. Hiermee wilden zij het signaal afgeven dat LHBTI+ fobie en vandalisme niet wordt geaccepteerd. “Want in Breda mag iedereen zichzelf zijn, en iedereen is welkom”, aldus de gemeente op Facebook. In de nachtelijke uren werden informelere thema’s besproken tijdens ‘spill the tea’.