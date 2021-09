Over één week demonstreren 4 Bredase dj’s op het Chasséveld tegen het coronabeleid

BREDA – Het nachtleven weer normaal open, dat is wat de vier Bredase DJ’s voor elkaar willen krijgen. Ze zijn ‘klaar met dit coronabeleid’ en roepen Bredanaars op om in actie te komen voor de nachthoreca. Kroegen en clubs die van 00.00 tot 06.00 uur moeten sluiten en het laten zien van je coronapas zien zij écht niet zitten. ‘’Ze meten met twee maten.’’

Hoewel de vier DJ’s normaal gesproken in de Bredase kroegen te vinden zijn, staan ze komende zaterdagmiddag op het Chasséveld. Joost Eras, één van de initiatiefnemers van de demonstratie, zegt dat zij de dupe zijn van de coronamaatregelen. ‘’Al eerder is gebleken dat er niet goed met de coronapas werd gehandhaafd: mensen lieten vervalste QR-codes zien of werden onterecht binnengelaten. Dus waarom zouden we dat nu weer opnieuw gaan gebruiken?’’

Ook streven ze voor het schrappen van de sluitingstijden. ‘’Corona is niet besmettelijker tussen 23.59 en 06.00 uur ’s nachts.’’ De jongens willen terug naar het normaal: ‘’Het wordt tijd dat we met corona leren leven.’’

De vier DJ's verzoeken de gemeente om niet te handhaven op de sluitingstijden en de coronapas. ‘’We hopen de gemeente te inspireren en dat ze begrip hebben voor onze acties.’’ De demonstratie vind plaats op 25 september van 14.00 tot 17.00.