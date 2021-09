Kluun wint prijs met zelf ingesproken boek over Brabantse roots

BREDA - Schrijver Raymond van de Klundert, beter bekend als Kluun, heeft met zijn boek ‘Familieopstelling’ de prijs voor beste luisterboek gewonnen. In het boek keert hij terug naar zijn jeugdjaren, die zich afspelen in Tilburg, Breda en Hulten.

Tijdens de Storytel Awards worden er prijzen uitgereikt voor het beste luisterboek, de beste voorlezer en de beste Storytel original. Op bais van het luistergedrag van Nederlandse luisteraars werd er een shortlist van 10 boeken en 10 voorlezer gemaakt, waarna luisteraars hierop konden stemmen. In de categorie ‘beste luisterboek’ ging Kluun met zijn ‘familieopstellling’ de strijd aan met ‘Stoorzender’ van Arjen Lubach en ‘Nu ik je zie’ van Merlijn Kamerling. Tijdens de Award Ceremonie van Film by the Sea in Vlissingen kreeg Kluun, die een deel van zijn jeugd doorbracht in Breda, te horen dat hij de award in ontvangst mocht nemen.

De schrijver sprak de luistervariant van zijn boek zelf in en brengt op deze manier het verhaal met zijn eigen stem tot leven. Hij neemt de luisteraar mee in de hilarische en ontroerende zoektocht van Stijn naar zichzelf. “Ik ben trotss dat het boek Familieopstelling de Storytel Award voor Beste Luisterboek heeft gewonnen”, reageert Kluun. “Er was geen stemacteur beschikbaar die plat Tilburgs sprak, dus heb ik het boek zelf maar ingesproken. Dat maakt het extra persoonlijk en ik vind het fantastisch dat we hier een nieuwe doelgroep mee bereiken.” Uitgever Daphne de Heer vult aan: “Geweldig dat zoveel mensen op deze roman hebben gestemd als beste luisterboek, wij voelen ons vereerd.”

Familieopstelling

Het boek gaat verder met het verhaal van Stijn van Diepen, inmiddels 55 jaar oud. Achttien jaar nadat zijn vrouw Carmen is overleden en zeven jaar nadat zijn huwelijk met Roos geen stand hield, is de zoveelste liefde weer niet de waren. Terwijl Stijn nog altijd van feest naar feest strompelt, wordt zijn moeder met alzheimer in een verzorgingstehuis opgenomen. Daarnaast dreigt zijn beste vriend Frenk hem te laten vallen en moet hij de verjaardag van zijn dochter Luna, die eenentwintig wordt, organiseren. “Waarom is zijn (liefdes)leven zo’n puinhoop? Het is tijd om eens grondig in de spiegel te kijken”, valt er in de omschrijving van zijn boek te lezen.

Daarom keert Stijn in een hilarische en ontroerende zoektocht naar zichzelf terug naar zijn jeugd in Noord-Brabant. Hij stuit op een aangrijpende familiegeschiedenis en belandt uiteindelijk op het Ierse platteland in een ultieme poging antwoorden te vinden op zijn vragen. Kluun omschrijft het boek als ‘een Brabantse roman met een tikje Amsterdam erin’. In het boek komt zijn tijd in zowel Breda als Tilburg naar voren.