Jongeren gemakkelijke prooi voor cybercriminelen: Stijging aantal ‘money mules’

BREDA – Een groeiend probleem, zo omschrijft de politie ‘money mules’: Jongeren die denken gemakkelijk geld te verdienen door even hun bankrekening beschikbaar te stellen, maar in een crimineel circuit belanden. Ze zijn de schakel waardoor criminelen hun witgewassen geld in handen krijgen, en dat kan strafrechtelijke gevolgen hebben. Om die reden start de politie vanaf 20 september de campagne ‘Mijn scam, jouw probleem’.

Money Mules, of geldezels in het Nederlands, worden als tussenschakel gebruikt: Tegen een financiële vergoeding wordt gevraagd om hun bankrekening of pinpas beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld een student die in de sportschool wordt gevraagd even duizend euro die hij op zijn rekening gestort krijgt over te maken naar een andere rekening, waarvan hij er honderd mag houden. Dat klinkt als makkelijk geld verdienen voor weinig inspanning, en veel jongeren gaan er dus in maar. Wat ze niet doorhebben, is dat ze een crimineel netwerk ingesleurd worden, aldus de politie. Bij vrijwel alle vormen van de online fraude wordt een bankrekening van anderen gebruikt. Op die manier blijft de crimineel zelf uit het zicht van politie en justitie.

‘’Het zijn niet de criminelen, maar de jongeren die nu opdraaien voor de schade,’’ zegt Caroline Sander, teamleider bij de Electronic Crimes Task Force (ECTF). In de onderzoeken komt naar voren dat het vaak jongeren en jongvolwassenen van 18 tot 25 betreft die er de dupe van worden. Daar willen ze verandering in brengen.

Campagne

Per 20 september is in samenwerking met de gezamenlijke banken (Veilig Bankieren) de campagne ‘Mijn scam, jouw probleem’ gestart, om meer aandacht op dit probleem te leggen. Er worden herkenbare situaties geschetst zodat jongeren in hun directe omgeving kunnen herkennen wanneer er met ze geronseld wordt, want: Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen.