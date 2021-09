Klein maar fijn: Een Brakkenfestival voor 150 kinderen

BREDA - Normaal gesproken lopen er op het brakkenfestival 1500 kinderen rond. Dit jaar waren dat er ‘slechts’ 150. Maar het plezier was er afgelopen zaterdag zeker niet minder om.

In buurthuis Gageldonk vermaakten de kinderen zich met cupcakes versieren, lieten ze zich schminken en versieren met glittertattoos of leerden ze een partijtje boksen of muziek maken. In de schildershoek waren de kinderen creatief bezig, en natuurlijk genoten de ‘brakken’ ook met volle teugen van het springkussen.

Normaal gesproken vermaakt het Bredase Brakkenfestival met gemak 1500 kinderen op één dag, en dat vijf dagen lang. Dit jaar waren er tijdens het Brakkenfestival ‘slechts’ 150 kinderen welkom. Daarmee is het de kleinste editie sinds de start van het festival in 1988.

Over het Brakkenfestival

Het Brakkenfestival is een evenement voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar dat begeleid wordt door deskundige vrijwilligers. Het Brakkenfestival ontstond in 1988 omdat er in de zomervakantie weinig voor basisschoolkinderen georganiseerd werd. Het festival begon klein met een paar doe-activiteiten en groeide uit tot een 5-daags festival met gemiddeld 1.500 kinderen per dag in de editie in 2019.

