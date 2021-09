‘Containertuintjes’ zijn het nieuwste middel in de strijd tegen bijplaatsingen

BREDA - De bewoners van de Kangoeroestraat in Brabantpark hebben sinds vandaag de groenste ondergrondse containers van heel Breda. De nieuw aangelegde tuintjes rondom de containers moeten bijplaatsingen tegengaan en de biodiversiteit vergroten. Als de tuintjes een succes zijn, zullen ze op meer plekken in de stad worden gerealiseerd.

Afvalcoaches, buurtbewoners en medewerkers van afvalservice stonden dinsdagochtend samen te kijken hoe een grote vuilniswagen de ondergrondse container aan de Kangoeroestraat met ‘tuin’ en al optilde. Hoog in de lucht werd de container geleegd, terwijl de bakken vol planten gewoon op de bovenkant van de container bleven staan. Toen alles weer netjes zonder problemen op zijn plek stond, was de blijdschap dan ook groot.

“Het systeem met de bakken gevuld met planten op de containers zie je al in verschillende gemeenten terug”, vertelt afvalcoach Laura Aerts. De containertuintjes zijn na gesprekken met de wijkbewoners op initiatief van Aerts gerealiseerd. “Het is heel mooi om te zien dat alles goed werkt. Nu is het hopen dat de tuin ook op de lange termijn een positief effect heeft op deze plek. In dat geval kunnen we het op meer plekken in Breda realiseren.”

Doel

De containertuintjes zijn niet voor niets in de Kangoeroestraat gerealiseerd. In de wijk waren de problemen rondom afvaldumping namelijk groot, vertellen buurtbewoners Marie-Jose en Kirsten. “Niet alleen vuilniszakken, maar ook bankstellen, trampolines, zonnebanken. Je kunt het zo gek niet bedenken of het werd bij de containers geplaatst.” De containertuintjes moeten de ruimte om afval naast de container te plaatsen verkleinen. En dat niet alleen. Ook het verantwoordelijkheidsgevoel en de bewustwording van de wijk moeten vergroot worden door de tuintjes, legt Aerts uit. “Kirsten en Marie-Jose gaan de tuintjes verzorgen. En ook andere buurtbewoners gaan betrokken worden bij het netjes houden van de plek. Door de hele wijk bij deze plek te betrekken hopen we het aantal bijplaatsingen fors te verminderen.”

Groen en duurzaam

De containertuintjes zijn naast effectief tegen bijplaatsingen ook goed voor de biodiversteit én volledig duurzaam. De bakken zijn namelijk 3D geprint uit afval zoals plastic dopjes, en de planten zijn zo uitgekozen dat ze insecten en vlinders aantrekken. Met dat laatste zijn buurtbewoners Marie-Jose en Kirsten blij. “De wijk is best wel groen, maar er groeien amper bloemen. Dat vind ik zonde”, vertelt Marie-Jose. “Hopelijk is dit een eerste stap naar meer bloemen en kleur.”

Het is nu aan Kirsten en Marie-Jose om samen met de afvalcoaches de planten te onderhouden. Zo blijft het containerpleintje voortaan een groene plek, in plaats van een vuilnisbelt.



Marie-Jose en Kirsten kregen een cadeautje en een gieter voor het onderhoud van de tuintjes