Hoe de circulaire doorgeeftrofee van Zero Waste naar een sloopbedrijf ging

BREDA - Op het creatieve bedrijventerrein STEK is vanochtend de circulaire doorgeeftrofee overhandigd aan Patrick Vermeulen van Sloopbedrijf Vermeulen. De vorige eigenaar van de trofee, Elsiah Pals van Zero Waste Nederland, overhandigde de prijs die bedoelt is om milieubewuste ondernemers aan te moedigen.

Een sloopbedrijf is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij het thema duurzaamheid. Dat maakt deze winnaar dan misschien nog wel extra bijzonder. Patrick Vermeulen is samen met zijn broer eigenaar van het familiebedrijf Vermeulen Sloopwerken Breda. Bij de verschillende sloopprojecten die ze uitvoeren halen ze herbruikbare materialen en grondstoffen uit de gebouwen. Op die manier wordt het milieu minder belast.

‘’We hebben een grote werft van 22.000 m2 waar we allerlei materialen die bij onze sloopprojecten vrijkomen bewust demonteren om daar opnieuw te vermarkten,’’ legt hij uit. ‘’Duurzaamheid is binnen ons bedrijf heel gewoon. Dat komt omdat mijn opa - wie het bedrijf oprichtte - zich er wel altijd al wel mee bezig hield. Het zit in ons DNA en het hoort binnen onze bedrijfscultuur. Het is voor ons geen extra moeite om ons in te zetten op duurzaamheidsdoelen, wat tegenwoordig in deze samenleving wordt verwacht.’’

Dat hij deze prijs heeft gekregen, geeft hem wel degelijk een gevoel van trots. ‘’Ik zie het als een soort bevestiging dat het niet alleen binnen ons netwerk bekend is dat we duurzaam werken.’’ Waar de trofee komt, heeft Vermeulen al over nagedacht: ‘’Hij komt heel zichtbaar bij ons op het kantoor,’’ lacht hij.

Doorgeeftrofee

De trofee is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Breda, STEK en stichting Breda Circulair. De vorige eigenaar, de Bredase Elisah Pals van Zero Waste Nederland, mag de trofee doorgeven. Met haar platform zorgt ze voor meer bewustzijn omtrent verpakkingen en afval. ‘’Ik vond het belangrijk om goed na te denken aan wie ik de prijs weer door zou geven,’’ geeft ze aan. ‘’Het laat zien wat ik belangrijk vind. 40% van onze ecologische voetafdruk heeft te maken met waar we wonen. Ik vind dat hier meer aandacht aan besteed mag worden. Om die reden heb ik Patrick gekozen als volgende eigenaar van de trofee.’’ Vermeulen mag de trofee over vier maanden weer doorgeven aan een volgend kandidaat, wie hij zelf mag uitkiezen.