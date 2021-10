De Luisterlijn opent oren op station Breda: ‘Ik weet nu dat mensen anoniem naar me willen luisteren’

BREDA - Oortjes in en even in je eigen wereld vertrekken terwijl het landschap aan je voorbij raast. In de trein of in de bus komen veel mensen dagelijks samen, maar er wordt weinig contact gelegd: Veel mensen zitten op hun telefoon. De Luisterlijn wilt daar verandering in brengen en gaat met NS en ProRail de samenwerking aan. Vandaag stonden zij op Station Breda.

Een grote opstelling staat naast de Starbucks op het Station Breda. Voorbijgangers lopen nieuwsgierig voorbij de gekleurde stoelen. Ze kunnen hier ‘de kunst van het luisteren’ ervaren, onderdeel van de landelijke campagne van de Luisterlijn. Vorige week startte de Week tegen de Eenzaamheid, en dat leek de Luisterlijn een goed moment om dit initiatief op te starten.

‘’Vooral in de ochtend waren de stoelen al snel gevuld,’’ zegt Bonnie van ‘t Foort van de Luisterlijn. ‘’We spraken verschillende soorten mensen: Jongvolwassenen, ouderen, mensen die op weg naar werk waren.’’ Voorbijgangers mogen plaatsnemen op een stoel, waar ze in gesprek kunnen gaan met een medewerker van de Luisterlijn door de telefoon naast hun op te nemen. ‘’Ze doen een luisteroefening, of wij horen ze gewoon even aan. We vinden het belangrijk om onze kennis over luisteren te delen met reizigers.’’

Ze vertelt dat mensen na wat verdieping pas realiseren dat luisteren niet zo simpel is. ‘’Een jongen liep vanmiddag een beetje geïrriteerd weg na een oefening. Hij bleek alle vragen fout te hebben. Luisteren is zo veel meer dan enkel je oren gebruiken.’’

Op welke manier kún je het beste luisteren naar de ander? ‘’We willen mensen bewust maken van hun uitstraling en daarmee hun luistergedrag, door ze met elkaar in contact te brengen. Wees bewust van je eigen luistergedrag. Laat zo bijvoorbeeld een stilte vallen als iemand is uitgepraat, in plaats van gelijk een antwoord te geven.’’

De Bredase student Wesley de Bruijn legt net de telefoon weg. ’’Ik heb net een gesprek gehad over iets wat ik kwijt wilde,’’ legt hij uit. ‘’Het was een fijn gesprek en ze vroeg steeds door. Daardoor had ik echt het gevoel dat er naar me geluisterd werd.’’ Eerder had hij nog nooit van de Luisterlijn gehoord. ‘’Het is goed dat ze het promoten op het station, want dan zien mensen het wel. Ik weet nu dat wanneer ik ergens mee zit, mensen anoniem naar me willen luisteren.’’

De Luisterlijn

De vrijwilligers van De Luisterlijn staan dag en nacht voor mensen klaar die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, chattend of bellend kun je contact opnemen met de deskundige gesprekspartners die je een anoniem luisterend oor bieden. Bel: 088 0767 000.