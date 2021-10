Van Bavel tot de Haagse Beemden: Bredase Greenhopper gaat weer de wijken in

BREDA - De Greenhopper gaat weer de wijken in. Zondag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, start de Greenhopper tussen 13.00 uur en 16.00 uur op het Kasteelplein. Daarna hopt de Greenhopper naar Haagse Beemden, Bavel, Ulvenhout, Teteringen en IJpelaar.

De Greenhopper is het duurzame tiny-house van de gemeente waar medewerkers van de gemeente en Bredase Energie Coöperatie BRES met inwoners in gesprek gaan over het verduurzamen en energiezuiniger maken van je woning. Gemeente Breda en een energiecoach van BRES helpen met een advies op maat voor meer wooncomfort in eigen huis én een lagere energierekening.

Stad in een park

Wethouder Greetje Bos (energie): ‘Breda wil in 2030 eerste Europese stad in een park zijn, in 2044 CO2 neutraal zijn en in 2050 een stad zonder afval. Grote ambities, waarbij we inmiddels onszelf niet meer de vraag stellen óf we duurzamere keuzes maken. Het gaat om hóe we in beweging komen om deze doelstellingen te bereiken. Elke stap is er één. Ik ben blij dat we met onze Greenhopper weer de wijken in kunnen om mensen op te inspireren om mee te doen.’

Dag van de duurzaamheid

Op de Dag van de Duurzaamheid - 10 oktober - geldt (zolang de voorraad strekt) de actie ‘gloeilamp eruit, ledlamp erin’. Dat betekent dat je een ledlamp krijgt als je een gloeilamp inlevert. Ook voor kinderen zijn wat activiteiten, zoals ‘groene’ schmink en fietsen voor elektriciteit. De Dag van de Duurzaamheid staat ook in het teken van wat mensen zelf al kunnen doen. Verduurzamen gaat in stappen. Op www.bredadoetmee.nl en www.woonwijsbreda.nl is informatie te vinden.

Greenhopper on tour

De route van de Greenhopper is: 10 oktober – 15 oktober: Kasteelplein 20 oktober – 29 oktober: Gageldonk, Merodelaan, buurthuis Gageldonk 3 november – 12 november: Bavel, Jack van Gilsplein 17 november – 26 november: Ulvenhout, Pekhoeve 1 december – 11 december: Jumbo Teteringen 15 december – 24 december: IJpelaar, Winkelcentrum De Burcht

De Greenhopper is elke woensdag (10.30-14.00), vrijdag (13.00-16.00) en zaterdag (13.00-16.00) open. Advies van de Greenhopper is gratis. Aanmelden is niet nodig.