Normen doorbreken: Bo Diversity organiseert eerste van reeks praatavonden

BREDA – Met de eerste editie van Normbrekers heeft Bo Diversity afgelopen maandag de allereerste praatavond georganiseerd. Met het praatprogramma over inclusiviteit wil de organisatie in gesprek gaan met bezoekers met als doel om normen te doorbreken. De vijfdelige serie aan lezingen startte op Coming Out Day met het onderwerp heteronormativiteit.

Beneden aan de trap in de bibliotheek staan maandagavond stoelen klaar voor de presentatoren, en met wat planten is de ruimte huiselijk ingericht. De stoelen vullen zich met voornamelijk jongeren die ‘preach’ kaarten vasthouden: Daarmee kunnen ze hun waardering laten blijken. Op het podium staat een banner met ‘Normen bevragen, ontleden en breken’. Met het praatprogramma wil de organisatie verschillende onderwerpen rondom inclusiviteit bespreken, waarbij het publiek actief wordt betrokken. Het doel: Normen doorbreken.

Heteronormativiteit

Maandagavond staat in het teken van heteronormativiteit, de aanname dat heteroseksualiteit de standaard is. ‘’Coming Out Day is nog steeds nodig omdat er een heteronorm heerst,’’ vertelt Jip Kuijper, een van de presentatoren. Dat de bezoekers dat ook merken, blijkt uit een interactieve opdracht. Aan de bezoekers de taak een voorbeeld op te schrijven waarbij ze heteronormativiteit tegenkomen in het dagelijks leven. Er wordt gevraagd om dit op te frommelen en naar de presentatoren te gooien, waarna het uitgebreider wordt besproken in de groep. Een van de voorbeelden luidt: ‘Op vakantie in Azië heb ik vaak gedacht: was mijn vriendin maar een vriend, dan was het zoveel makkelijker’.

‘’We organiseren deze avonden om met elkaar in gesprek te gaan. Alleen dan is verandering mogelijk,’’ zegt Eline Kouwenberg, de tweede presentator. ‘’Wij als Bo Diversity breken maatschappelijke normen als die niet inclusief zijn.’’ Participatie is daarbij essentieel, benadrukken ze.

Programma

Een diverse avond met onder meer een quiz en een geschiedenisles, waarbij iedereen de kans krijgt om hun ervaringen te delen. Een bezoeker krijgt een microfoon toegereikt als die haar hand opsteekt. ‘’Toen ik mijn seksualiteit deelde met mijn oma waar ik mijn hele leven ben opgegroeid, heeft ze daar nooit iets van gevonden. Ze omarmde het echt.’’ Een applaus klinkt en de bezoekers steken massaal de ‘preach’ kaarten omhoog.

Foto door Laura Siliquini

Terugblik

Als de avond ten einde loopt, krijgen de presentatoren een groot applaus. Jip Kuijper kijkt tevreden terug op de avond. ‘’We waren erg blij met het publiek. Het was de bedoeling dat we met elkaar in gesprek zouden gaan, en dat is zeker gelukt. We hebben een divers scala aan verhalen en ervaringen gehoord, helemaal door de propjes te lezen.’’ Het programma, wat zo’n drie uur duurde, stond eigenlijk al voor de zomer gepland maar werd uitgesteld. ‘’Gelukkig kregen we veel positieve reacties en hebben we de bezoekers iets kunnen leren. We kijken uit naar de volgende editie.’’ Deze vindt plaats op 9 november en zal in het teken staan van racisme.

Bo Diversity

De non-profit organisatie Bo Diversity draagt bij aan het creëren van bewustwording over inclusiviteit. De stichting zet zich in om mensen te informeren over diversiteit en probeert de acceptatie in onze samenleving te vergroten. Dit wordt gerealiseerd door het tonen van diversiteit met evenementen, campagnes en trainingen die zich focussen op de schoonheid van je eigen identiteit. Ze hebben in Breda onder andere het meldpunt voor straatintimidatie opgesteld. Normbrekers wordt georganiseerd bij de Nieuwe Veste, omdat het een toegankelijke ruimte is voor iedereen.