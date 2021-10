Geen sluipverkeer en omleidingen meer: Wilhelminasingel is weer open

BREDA - Grote drukte op de Zuidelijke Rondweg, sluipverkeer via de Chassésingel en lange rijen voor de stoplichten: De afsluiting van de Wilhelminasingel bracht veel irritaties met zich mee. Maar maandagochtend waren de problemen voorbij: De Wilhelminasingel is weer open.

De Wilhelminasingel was sinds 26 juli tussen de Vierwindestraat en de Wilhelminastraat afgesloten. Er waren grote werkzaamheden gaande omdat er een nieuw riool werd aangelegd en omdat het gebied opnieuw wordt ingericht.

Fases

Het werk aan het gebied rond het Wilhelminapark bestaat uit verschillende fases die in totaal zullen duren tot mei 2022. De eerste fase is net afgerond. Hierna volgen nog het Wilhelminapark tussen de Wilhelminasingel en de Tennisstraat, en Wilhelminapark vanaf de Vijverstraat tot en met het kruispunt met de Helenastraat. Bredanaars worden via borden opgeroepen om tijdens de werkzaamheden de omleidingsroutes te volgen.

De opknapbeurt voor het gebied is hard nodig. Asfalt en trottoirs zijn versleten, er is wortelopdruk en de lantaarnpalen zijn aan vervanging toe. Het asfalt van de wegen wordt tijdens de werkzaamheden vervangen door klinkers. Daarbij worden de bochten rond de vijver scherper, zodat het verkeer wordt afgeremd. En het verlengde van de General Maczekstraat, tussen de vijvers in, krijgt één rijbaan met twee rijkstroken en aan weerskanten bredere fietspaden. Het aantal parkeerplaatsen aan het Wilhelminapark blijft gelijk.