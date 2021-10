Bredase basisschoolkinderen verdienen 18 fietsen tijdens Groene Voetstappenweek

BREDA - Lopen, fietsen, steppen of skaten. Het zijn allemaal manieren om duurzaam naar school te gaan. Bredase basisschoolkinderen deden dat tijdens de Groene Voetstappenweek maar liefst 21.978 keer en spaarde zo 9 fietsen bij elklaar. De gemeente verdubbelt dit aantal naar 18 fietsen.

27 september tot en met 1 oktober stond in het teken van de Groene Voetstappenweek. Veertien basisscholen in Nederland deden mee aan deze landelijke actie die leerlingen stimuleert om te voet of op de fiets naar school te gaan. Per dag dat de kinderen op een duurzame manier naar school gaan, verdienen zij één Groene Voetstapsticker. De gemeente Breda had al toegezegd per 2500 stickers één fiets te doneren aan het Jeugdfonds. Dit fonds verdeelt de fietsen onder kinderen van wie de ouders/verzorgers zich geen fiets kunnen permitteren.

In totaal wisten Bredase leerlingen van de basisschool 21.978 van deze stickers bij elkaar te sparen. Dat staat gelijk aan maar liefst negen fietsen. Wethouder Boaz Adank ging vrijdag langs bij basisschool De Boomgaard om alle Groene Voetstappen namens het gemeentebestuur in ontvangst. Hij kwam echter nog met een leuke verrassing: de gemeente verdubbelt het aantal fietsen namelijk spontaan naar 18. Daarmee krijgen twee keer zoveel kinderen nu een fiets.