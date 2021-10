Elisah Pals wordt klimaatburgemeester Breda: ‘Andere Bredanaars inspireren zich in te zetten voor klimaat’

BREDA - Elisah Pals wordt voor een week klimaatburgemeester Breda. Van 28 oktober t/m 5 november is de eerste Nederlandse Klimaatweek, georganiseerd door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Pals wil Bredanaars inspireren om stappen te zetten voor het klimaat.

Zo zet Pals zich onder andere in voor vergroening en minder steen in de wijk, voor kleiner en duurzamer wonen, voor minder verspilling van water, voedsel en energie. Maar ook voor consuminderen, voor het delen van spullen en kleding, circulair ondernemen, voor schone straten en pleinen, en voor afvalpreventie. Kortom volgens Pals kunnen Bredanaars op verschillende manieren worden geïnspireerd om stappen te zetten voor het klimaat. Na 5 november geeft Pals haar ambtsketen weer af aan Paul Depla.

De Circulaire doorgeef-trofee

Elisah Pals kreeg in juni de Circulaire doorgeef-trofee uitgereikt voor het door haar opgerichte Zero Waste Nederlanders. De trofee is in het leven geroepen om ondernemers die actief zijn in de circulaire economie in Breda in de spotlight te zetten. De trofee is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Breda Circulair, STEK en de gemeente Breda. Het betreft een ‘doorgeef-trofee’. Eens per kwartaal wordt de trofee door de tijdelijke eigenaar doorgegeven aan een andere ondernemer die zich inzet voor een duurzamer Breda. Op deze manier wordt komen steeds meer goede initiatieven en mooie verhalen van deze ondernemers aan het licht.