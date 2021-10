De opmars van esports: Breda en BUas slaan de handen ineen

BREDA - Breda is dé plek waar je moet zijn wat betreft esporten. Esportevenementen vinden er al plaats en Breda University of Applied Sciences (BUas) biedt als eerste hogeschool de minor Esports Event & Media Management aan. De gemeente ziet hier een toekomst in, en daarom heeft wethouder Daan Quaars maandagmiddag een samenwerkingsovereenkomst getekend, met als doel om de mogelijkheden binnen deze sport te bekijken.

Als je denkt dat gamen en esports hetzelfde is, dan heb je het mis. Waarbij je bij gamers meer kunt denken aan een ontspannend potje FIFA met vrienden, doe je als esporter mee aan serieuze competities waar je ook nog geld mee kunt verdienen. Daarbij is training erg belangrijk: talentvolle esporters trainen bijvoorbeeld gemiddeld 35 tot 40 uur in de week met hun game. Voor een groot deel vinden de wedstrijden online plaats, maar er worden ook evenementen georganiseerd. Esporten, kort voor Electronic Sports, is steeds meer in opkomst.

Diversiteit

De esportscommunity kent een grote diversiteit aan spelers. Zo kunnen amateurteams met elkaar de strijd aan gaan, maar worden er ook grootschalige evenementen georganiseerd voor professionele spelers. Zo werd de Bredase Ruben Been, docent en expert in esports bij BUas, zondag met zijn team nog Nederlands Kampioen in de game League of Legends. Hij begeleid daarnaast studenten die de minor Esports Event & Media Management hebben gekozen. Want ook bij studenten is de sport in trek. BUas ziet daar veel potentie in en biedt daarom sinds dit jaar als eerste Nederlandse hogeschool de minor aan.

Esports minor

Tijdens de unieke minor krijgen studenten de mogelijkheid deze nieuwe industrie van binnenuit te leren kennen. Met de experts wisselen ze kennis uit en ontwikkelen ze nieuwe innovaties. ‘’Studenten worden onder meer uitgedaagd oplossingen te creëren en te innoveren zodat zij als schakel kunnen fungeren tussen verschillende kennisgebieden, waardoor online en offline een ervaring wordt gecreëerd waarbij deze kanalen elkaar versterken,’’ stelt de hogeschool.

Sinds dit schooljaar konden studenten voor het eerst de minor volgen, dit jaar komt daar nog een nieuwe specialisatie voor. Op het ‘innovation square’ in de school staan inmiddels al meerdere computer set-ups, uitgerust met consoles en gamestoelen.

Voortrekkersrol

Breda staat hiermee dus voor op andere steden, en ook de gemeente ziet dat in. ‘’Als ik mijn kinderen zie gamen, dan merk ik dat het meer is dan enkel een spelletje spelen,’’ begint wethouder Daan Quaars. ‘’Ze raken in contact met anderen door te gamen. Voor mij als vader was dat echt een eyeopener voor gamen en esports.’’ De esportsindustrie is de afgelopen jaren geëxplodeerd; helemaal na corona nam de vraag sterk toe. ‘’Hoe kunnen wij als stad daar aan bijdragen en wat voor toekomst zit hierin? Daar willen we op gaan inzetten.’’

Wethouder Daan Quaars en lid van bestuur Nico van Os tekenen het samenwerkingsverband - Lisa Schuurmans

Om die reden tekent Quaars maandagmiddag samen met lid van bestuur van BUas Nico van Os een samenwerkingsovereenkomst, waarbij ze de gemeenschap verder willen opbouwen en willen investeren in tijd en onderzoek naar de toekomst van deze sport.