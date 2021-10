Weerbericht Breda: ‘Dinsdagmiddag terrasjesweer, daarna ruig herfstweer’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 18 oktober en de komende dagen

Maandag profiteert Brabant nog van een hogedrukgebied boven Centraal-Europa. Boven de Britse eilanden en de Atlantische Oceaan liggen talrijke regenfronten en buienlijnen klaar om de rest van de week ruig herfstweer te brengen. Alleen dinsdagmiddag ziet er tijdelijk gunstig uit.



Verwachting voor maandag 18 oktober

De zon schijnt vandaag flets door de dunne hoge bewolking heen. Het blijft overdag droog bij maxima rond de 15 graden. De bewolking wordt in de loop van de middag dikker. Later op de avond kan er wat lichte regen vallen. De zuidwestenwind is zwak tot matig, 2 tot 3 Beaufort.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 19 oktober

Een lagedrukgebied bij Schotland neemt de touwtjes in handen. Dinsdag start bewolkt met in de nacht en ochtend motregen en/of lichte regen. Naar de middag toe wordt het droog en in de middag breekt de zon soms door. Aan de voorzijde van het koufront van het Schotse laag wordt zeer zachte lucht aangevoerd. Het wordt 19 graden, lokaal 20 graden. Het is in de middag eventjes terrasjesweer. De zuidwestenwind is gemiddeld matig met 3 of 4 Beaufort. Er zijn windstoten tot 55 km/u.



Woensdag 20 oktober

De nacht naar woensdag verloopt boterzacht met geen lagere temperaturen dan ongeveer 15 graden. De dag begint droog met veel wolken. In het oosten van Brabant mogelijk nog met wat zonneschijn. De temperaturen lopen nog even op naar een graad of 18. Gaandeweg de dag worden de wolken dikker en gaat het regenen. De zuidwestenwind waait gemiddeld matig tot vrij krachtig (4 tot 5 Beaufort). Het is winderig met rukwinden tot 70 km/u.



Donderdag 21 oktober

Het is donderdag winderig, vooral in de nacht en vroege ochtend. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig met zware windstoten tot 80 km/u. In de loop van de dag draait de wind naar het westen en neemt in kracht af. Verder zijn er veel wolken met soms felle buiige regen. De temperatuur zakt terug naar hooguit 13 of 14 graden.



Zo was het weer zondag 17 oktober 2021

Maximumtemperatuur: 15,1 graden

Minimumtemperatuur: 8,2 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 18 oktober 2021 om 11:00 uur