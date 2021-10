Drie Hoefijzers Noord een stukje groener!

Deze week zijn in de nieuwbouwwijk Drie Hoefijzers Noord, aan de rand van Linie-Zuid, 31 bergingen voorzien van een groen dak. Daarmee is er in dit deel van Breda in één klap bijna 160 vierkante meter groen bijgekomen. Het project is een initiatief van buurtbewoners en mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het buurtnatuur- en buurtwaterfonds van het Cultuurfonds Noord-Brabant.

Mattijs van Dalen van Green Revolution in Breda realiseerde de groene daken aan de Paula Koppelaarstraat , door de Bontestraat, Lous van Beusekomlaan en Stationslaan. Dit deed hij met hulp van tweede jaarsstudenten van de opleiding Urban Green Development van Curio.

Solveig van Mourik - van der Bruggen

Uit de hand gelopen

“Toen wij hier een jaar geleden kwamen wonen, was deze buurt net opgeleverd en nogal kaal en versteend’’, zegt Solveig van Mourik - van der Bruggen, trekker van het buurtproject. ‘’Een groen dak stond dan ook hoog op ons verlanglijstje. Goed voor het klimaat, de beestjes én het ziet er ook nog eens gezelliger uit. Toen we in de buurtapp vroegen, wie er ook interesse hadden, meldden zich meteen een groot aantal buren”.

Ze plaatsten de opdracht bij Green Revolution, het bedrijf van Mattijs van Dalen op STEK in Breda. Hij wees ze op subsidiemogelijkheid vanuit de Provincie Noord-Brabant voor dit soort groene buurtprojecten. “Ik stopte briefjes bij bewoners van omliggende straten in de bus - wie weet wilden zij ook mee doen? Het is een beetje uit de hand gelopen’’, aldus Solveig. Er meldden zich in totaal 30 buren. ‘’Toen we het projectplan voor de subsidie indienden bij het Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant, kregen we te horen dat we de grootste groep waren die ooit een aanvraag voor het buurtnatuurfonds hadden gedaan.”





Klimaatweek

Eén berging moet nog voorzien worden van een groen dak, maar dat gebeurt op 4 november tijdens de Klimaatweek. De klimaatburgemeester zal samen met de wethouder het laatste groendak realiseren. “We willen hiermee buurtgenoten en eigenlijk alle Bredanaars stimuleren om hun eigen woon- en leefomgeving te vergroenen en waterbewustzijn te promoten’’, aldus Solveig. ‘’Wie weet inspireren we nóg meer mensen om gezamenlijk groene daken op hun bergingen aan te gaan leggen?”