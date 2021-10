Autobrand op A16: Snelweg blijft tot ver in de middag afgesloten

BREDA - Op de A16 bij Breda is maandagochtend een bestelbus in brand gevlogen. De weg is daarom dicht, en dat zal tot ver in de middag zo blijven, meldt de ANWB.

De A16 in de richting van Rotterdam is maandagochtend ter hoogte van Zevenbergschen Hoek afgesloten voor verkeer vanwege een voertuigbrand. Er vloog namelijk een bestelbus in brand. De afsluiting zorgde voor een file van zon 1,5 uur, meldde de ANWB.

De brand zorgde voor flinke schade aan het wegdek. Daarom blijft de weg nog tot ver in de middag gesloten. De ANWB raadt mensen aan om om te rijden via de oostkant van Breda, de A58, A27 en A15.

Het verkeer op de A16 wordt momenteel over de vluchtstrook geleid.

Door de asfaltschade na de autobrand op de #A16 Breda > Rotterdam bij Zevenbergschenhoek blijft de rijbaan waarschijnlijk nog tot ver in de middag DICHT...omrijden via de oostkant van Breda (A58, A27, A15).— ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) October 25, 2021