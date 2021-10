GroenLinks Breda uit zorgen over ‘veel te dure’ studentenkamers: ‘Krankzinnige situatie’

BREDA - Studentenkamers in Breda zijn veel te duur, waardoor er een krankzinnige situatie is ontstaan in de stad. Althans, dat vindt de Bredase fractie van GroenLinks. Volgens de partij moet er zo snel mogelijk een oplossing komen voor de oververhitte kamerverhuurmarkt in Breda.

80 procent van de Bredase studentenkamers zijn te duur. Dat blijkt uit een onderzoek dat afgelopen weekend in het programma Argos naar buiten is gebracht. “Het zal u niet verbazen dat in Breda ook op de kamerverhuurmarkt het de laatste jaren niet de goede kant op gaat”, aldus GroenLinks Breda. “Regelmatig bereiken ons verhalen van mensen die te veel voor een kamer betalen, van pandjesbazen die te veel huur vragen voor een kamer en/of geen onderhoud plegen aan de kamers die ze verhuren.”

De Bredase fractie van de partij maakt zich dan ook grote zorgen. “GroenLinks Breda is van mening dat wonen een grondrecht is en dat iedereen een betaalbare woning of kamer moet krijgen. Als gemeente moeten we daar alles aan doen om dat mogelijk te maken.” Daarom stelt GroenLinks Breda vragen aan het college.

Zo wil de partij graag weten of het college bekend is met de cijfers uit het onderzoek. “We zijn benieuwd of het college van deze cijfers schrikt.” Ook wil GroenLinks Breda graag weten waar volgens het college de oplossing ligt. “Deze situatie is krankzinnig.”