Halloween in Breda: Hier moet je zijn om te griezelen

BREDA - De spannendste tijd van het jaar is weer aangebroken. Zondag 31 oktober wordt Halloween gevierd, en in Breda kun je bij diverse evenementen en activiteiten terecht om te griezelen in het Halloweenweekend. Wij zetten er een paar op een rij.

Coyote Halloweenweekend

Feesttent Coyote viert Halloween dit jaar feestelijk; van donderdag tot en met zaterdag kun je daar iedereen de stuipen op het lijf jagen in je beste outfit. Degene die namelijk het beste verkleed is, ontvangt een fles Absolut Vodka.

Freaky Friday

Trek je engste kostuum aan voor het meest freaky feestje van het jaar. Volgens organisator Brandpunt wordt het een heerlijk lugubere avond met vooral veel dansen. De dresscode: fabulously freaky & scary. Vanaf 18.00 ben je vrijdagavond welkom in de huiskamer van Brandpunt.

Halloween sportpark

Buurtvereniging Sportpark organiseert zaterdag een spannend Halloweenfeest voor Breda en omstreken. Er wordt een kindvriendelijke en horror-sessie georganiseerd voor leden en niet-leden. Wat dat precies inhoudt, wordt op de avond zelf duidelijk. Je kunt in ieder geval terecht in een angstaanjagend doolhof.

Angstaanjagende film

Ook bij Chassé Cinema wordt Halloween op zaterdagavond toepasselijk gevierd. In de filmzaal wordt de Amerikaanse film Terrifier gedraaid op het witte doek: Een verhaal over een moordende clown en zijn gruwelijke daden. Meer informatie kun je vinden op de website van Chassé Cinema.

BAAI Halloween

BAAI organiseert zaterdag een groots Halloweenfeest. Naast dat je kunt dansen tussen de spinnenwebben, ‘doodenge drankjes’, verklede barvrouw- en mannen wordt er voor de echte waaghalzen een Halloween boottocht georganiseerd. Sommige activiteiten vereisen een ticket, meer informatie vind je op hun website.

STEK in Halloweensfeer

Het creatieve bedrijventerrein STEK spookt op zaterdag. Je kunt pompoen lampionnen maken, griezelige maskers ontwerpen of jezelf laten schminken. Er worden workshops gegeven, een spookbus met photobooth verschijnt en er worden spannende verhalen vertelt bij het kampvuur. Genoeg om te doen voor alle leeftijden vanaf 4 jaar.

Halloween in Bavel

30 oktober maakt Bavel zich op voor Halloween. Buiten dat er een kindermiddag wordt georganiseerd waar kinderen verschillende activiteiten kunt uitproberen, heeft de organisatie een hele route uitgestippeld zodat zij op 30 oktober langs de deuren kunnen gaan voor snoep. Het beloofd veel spannends, maar aanmelding is verplicht. Meer informatie kun je op de website vinden.

Tips?

Wij hebben een selectie gemaakt van de vele verschillende activiteiten die in Breda worden georganiseerd. Mis jij nog iets of organiseer je ook een evenement? Tip ons dan via info@bredavandaag.nl.