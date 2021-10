Man betaalt met gestolen pinpas: Politie toont beelden

BREDA - De politie heeft beelden vrijgegeven van een verdachte die onlangs heeft gepind met een gestolen pinpas. Tijdens een woninginbraak in juni maakte hij de pas buit, en sindsdien is de politie naar hem op zoek. Toen de verdachte op het station in Breda pinde, is dat vastgelegd: De politie is op zoek naar mensen die tips hebben in de zaak.

In juni dit jaar werd er bij een woning in Breda ingebroken, waarbij onder meer een pinpas werd meegenomen. De man die de desbetreffende pinpas onlangs heeft gebruikt op het station in Breda, is nu in beeld bij de politie. Op de foto's draagt hij een wit schoudertasje en met een sjaal, zonnebril en capuchon probeert de man onherkenbaar te blijven. Buiten dat hij werd gespot op het station in Breda, werd hij ook gezien op het treinstation in Den Haag.

Tips

In de zoektocht naar de verdachte heeft de politie de beelden vrijgegeven. Zij roepen op om contact op te nemen als je weet om wie dit gaat of waar ze hem kunnen vinden. Dat kun je laten weten via een tipformulier.