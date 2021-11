Vaker mondkapjes en de coronapas: Dit zijn de nieuwe maatregelen

Demissionair premier Rutte en minister De Jonge hadden dinsdagavond een ‘lastige boodschap’. In plaats van dat zij nieuwe versoepelingen konden aankondigen, is een verscherping van de regels door de toename van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames nodig. Zo wordt de mondkapjesplicht uitgebreid, en wordt ook het coronatoegangsbewijs op meer locaties verplicht.

Thuis werken

Vanaf 3 november wordt het geldende thuiswerkadvies aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’. “We weten dat thuiswerken een efficiënte manier is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het helpt om het aantal contactmomenten te verminderen”, aldus Rutte. Voor mensen die wel naar hun werk moeten of in hun vrije tijd op pad gaan, geldt de oproep: mijd drukte onderweg en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Mondkapjesplicht

Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meer locaties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Dit geldt onder andere voor alle publiek toegankelijke gebouwen, supermarkten, winkels, bibliotheken en pretparken. Maar ook bij verplaatsing in mbo scholen, hogescholen en universiteiten én voor alle contactberoepen.

Coronapas

Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november verplicht voor onder andere de gehele horeca, dus ook buitenterrassen, theaters, doorstroomevenementen zoals de kermis en evenementen zonder vaste zitplaats zoals feesten en optredens. De coronapas gaat ook gelden bij sportwedstrijden voor zowel sporters als publiek en bij culturele activiteiten zoals muziekles.

Georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar zijn uitgezonderd van het gebruik van het coronatoegangsbewijs. Dat geldt bijvoorbeeld voor scouting, maar ook voor Sinterklaasintochten.

Basisregels

Naast de aankondiging van de verscherping van de maatregelen, benadrukte Rutte nogmaals het belang van de basisregels. “Het eigen gedrag blijft cruciaal. Dus blijf thuis bij klachten en laat je testen. Ook als je gevaccineerd bent. Was regelmatig je handen. Schudt geen handen. Hoest en niest in de elleboog. En zorg voor frisse lucht”, aldus Rutte.