Gemeente trekt drie ton uit om park in Haagse Beemden ‘zusje’ van Valkenberg te maken

BREDA - Park Valkenberg krijgt er een zusje bij. De gemeente Breda trekt namelijk aankomend jaar 300.000 euro uit om Park Kesteren in de Haagse Beemden een volwaardig park te maken. Hierbij wordt onder andere de indeling, de padenstructuur en de hoeveelheid bankjes en prullenbakken verbeterd.

De gemeente stelt volgend jaar 300.000 euro beschikbaar om Park Kesteren in de Haagse Beemden te optimaliseren. Het amendement dat hierover werd ingediend door GroenLinks en ondertekend door Breda Beslist, 50 Plus, CDA, SP en PvdA werd donderdag tijdens de begrotingsraad aangenomen.

Doordat het netwerk ‘Haagse Beemden Verbindt’ in korte tijd veel betrokken bewoners uit de hele wijk aan zich heeft weten te binden, zijn er weer meer vrijwilligers met een hart voor de wijk en haar bewoners. Deze vrijwilligers willen graag meer mogelijkheden ontwikkelen waarin bewoners van de deelwijken elkaar kunnen ontmoeten.

Daarom is er samen met de gemeente actief gezocht naar mooie plannen voor de wijk en die zijn gevonden, waaronder de optimalisatie van Park Kesteren. “Parken zijn bij uitstek een plek om elkaar te ontmoeten”, valt er te lezen in het amendement. “Park Kesteren heeft de potentie om het zusje van het Valkenbergpark te worden.”

Aanpassingen

Maar om daar te komen moet er nog het nodige aan het park gebeuren. “Door een betere padenstructuur, aanpassing en aanvulling van bankjes en prullenbakken en een meer logische indeling, kan park Kesteren zijn potentie als ontmoetingsplek en ‘park’ nog veel beter waarmaken.”

Aan het besluit om drie ton uit te trekken voor het park, draagt ook bij dat de gemeente het enthousiasme van de vrijwilligers graag wil behouden. “De Haagse Beemden is de grootste wijk van onze gemeente en verdient een volwaardig park.” De komende tijd gaan de gemeente en het netwerk van ‘Haagse Beemden Verbindt’ dan ook samenwerken om in co-creatie met wijkbewoners tot een definitief ontwerp te komen voor het park. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden aan het park van start zouden gaan.