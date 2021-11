Breda is twaalf SchuldHulpMaatjes rijker: ‘Er is meer ruimte om hulp te bieden’

BREDA - Zit jij met je handen in het haar door financiële problemen? Dan staat SchuldHulpMaatje Breda voor jou klaar. De organisatie heeft er sinds vorige week tien vrijwilligers bij gekregen, wat betekent dat er nu negentien schuldhulpmaatjes klaarstaan voor de Bredase inwoners. Ze staan voor iedereen met kleine of grote geldproblemen klaar om te helpen, en willen de schuldenproblematiek tegengaan.

Uit handen van wethouder Boaz Adank kregen de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Breda vorige week een certificaat waarmee ze officieel aan de slag kunnen. In totaal helpen nu negentien Maatjes de Bredase inwoners met de schuldenproblematiek.

Bredanaars met kleine schulden of die maar net rondkomen: De organisatie is er voor iedereen die hulp wilt om hun financiën beter op de rit te krijgen. Wie zich aanmeldt krijgt een maatje op bezoek, die samen met jou de uitgaven en inkomsten onder de loep neemt. “We maken een analyse, wat zijn de inkomsten en de uitgaven”, zegt Huub Gerritsen, coördinator bij SchuldHulpMaatje Breda. “We stellen voor om op bepaalde uitgaven te bezuinigen. Maar mensen moeten zelf de keuzes maken om inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te brengen. Zo voorkomen we dat schulden verder oplopen.”

Schaamte

De organisatie bestaat nu drie jaar en heeft al tientallen mensen geholpen. Gerritsen denkt dat er meer mensen zijn die in aanmerking komen voor hulp van de Maatjes. Hij roept dan ook op aan mensen met schulden om contact op te nemen. “Veel mensen schamen zich om met hun problemen voor de dag te komen. Niet alleen komt de dure decembermaand er nu aan, maar de steunmaatregelen van de regering voor de coronacrisis stoppen en de energieprijzen vliegen de pan uit.” De organisatie verwacht dat er de komende maanden daarom dan ook meer mensen met schulden bij komen. Hij wil voorkomen dat mensen te laat aan de bel trekken, als het eigenlijk al te laat is. Daarom voert SchuldHulpMaatje Breda nu volop campagne. Met de komst van de extra Maatjes is er nu meer ruimte om hulpvragers te begeleiden.

Contact

Heb jij ook geldproblemen, of kom je moeilijk rond? Neem dan contact op met SchuldHulpMaatje Breda via shmbreda@icloud.com. “Er is altijd meer mogelijk dan je denkt.”