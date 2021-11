Bredase ondernemers kiezen voor een hele week Black Friday om drukte te voorkomen

BREDA - Drukke winkelstraten, grote borden met ‘sale’ en volle winkeltassen: Je herkent het beeld misschien nog wel van voorgaande ‘Black Friday’s’. Afgelopen jaar besloten de Bredase winkels de actie over meerdere dagen uit te spreiden, en ook dit jaar wordt dat in aangepaste vorm gedaan.

Tegenwoordig is het meer gewoon dan uitzondering als Nederlandse winkels aan Black Friday meedoen. De Amerikaanse traditie wordt al jaren opgepakt door Nederlandse winkeliers waarbij ze veel korting en goede deals beloven. Ook de Bredase ondernemers maken zich op voor de drukte tijdens de actiedag. Maar dit jaar is dat tóch iets anders dan voorgaande jaren. Gemeente Breda en de ondernemersvereniging zijn met elkaar in gesprek gegaan om te kijken naar de mogelijkheden van de actiedag in verband met corona. Door de stijgende cijfers willen zij grote drukte voorkomen. Niet-essentiële winkels mogen namelijk maar tot 18.00 uur open zijn. Dat zou dus tot grote drukte kunnen leiden in de stad op vrijdagmiddag.

Alternatief

Afgelopen week is de gemeente om de tafel gegaan met Stichting Ondernemersfonds Breda. ‘’Daarop is er met elkaar afgesproken om Black Friday door te laten gaan, in gepaste vorm,’’ stelt de gemeente in een raadsbrief. ‘’Er is besloten om de collectieve promotie af te schalen en dus geen reclame hiervoor te maken langs de snelwegen, invalswegen en regionale media. Decoratieve aankleding en straattheater in de binnenstad worden vervangen door de inzet van gastvrouwen en gastheren, zodat alles in goede banen wordt geleid.’’ Het ondernemersfonds heeft ondernemers bovendien opgeroepen om hun deals te verspreiden over de hele week.

Afgelopen jaar werd de actiedag ook in een gepaste vorm aangeboden. Door het coronavirus kozen veel Bredase winkeliers ervoor om de actie over meerdere dagen uit te spreiden, om zo de grote drukte te voorkomen.

Amerikaanse traditie

Black Friday, de uit Amerika overgewaaide traditie, is bij uitstek dé dag waarop je alvast je kerstinkopen doet. De meeste Amerikanen hebben deze dag na Thanksgiving vrij, en maken daar dan massaal gebruik van om de winkels in te duiken. De winkels spelen daar op in door grote kortingen te beloven.