Duikboot Festival kondigt wintereditie aan: ‘Het jeukte om weer iets te organiseren’

BREDA - Na twee lange zomers zonder festivals kondigt het Bredase festival Duikboot een wintereditie aan. Wachten tot de zomereditie in augustus 2022 vond de organisatie te lang duren, en daarom besloten zij om nóg een festival aan te kondigen. ‘’Het jeukte om weer een festival te gaan regelen,’’ vertelt organisator Frank Haagen.

Het was een flinke telleurstelling toen Duikboot 2021 twee weken voor de datum van het festival te horen kreeg dat het zomerfeest niet door mocht gaan. Des te meer reden voor Haagen om de wintereditie te introduceren. Die zal op 26 maart 2022 plaatsvinden. ‘’We doen het vooral met het oog op onze achterban en de festivalliefhebbers uit Breda; we willen hen niet nog langer laten wachten. We hebben het publiek lang niet gezien en kijken er erg naar uit om weer een mooi feest neer te zetten.’’

Duikboot winterfestival zal plaatsvinden op een andere plek dan wat de liefhebbers gewend zijn. ‘’We organiseren het deze keer in Breepark.’’ Het is niet de eerste keer dat ze dat doen: vier jaar geleden werd het festival ook bij de evenementenlocatie georganiseerd. ‘’En dat was een groot succes. We zetten tijdens deze wintereditie grote verwarmde tenten neer zodat niemand kou hoeft te lijden.’’

Tickets

De tickets van de wintereditie gaan donderdag 25 november om 12.00 uur in de verkoop. Er zijn 12.000 kaartjes beschikbaar. Het zomerfestival dat in augustus plaats zal vinden is al uitverkocht. Ze verwachten dan ook een grote run op de Duikboot Winterfestival tickets. ‘’We hopen dat deze winterse editie een jaarlijks terugkomend feest wordt!’’