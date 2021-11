Geen streep door WinterWonderBeek: ‘We kijken naar wat er wel kan’

PRINSENBEEK - In Prinsenbeek wordt met spanning uitgekeken naar de aankomende persconferentie. Want gaan nieuwe maatregelen roet in het eten gooien voor WinterWonderBeek? Dat is de vraag. Vooralsnog gaat het evenement gewoon door, en blijft de organisatie druk met de voorbereidingen.

Het is geen makkelijke situatie voor WinterWonderBeek. Dat geeft secretaris Herman Emaus meteen toe. Dinsdag kwam de organisatie bij elkaar voor overleg over de coronamaatregelen. In dat gesprek is besloten om het evenement vooralsnog ‘gewoon’ door te laten gaan. “We willen vooral kijken naar wat er allemaal wel kan”, legt Emaus uit. “Dat is niet het hele programma. Dat is al wel duidelijk. Zo zullen de feesten die ‘s avonds gepland staan sowieso niet door gaan aangezien de horeca moet sluiten om 20.00 uur. Maar ook daarvoor bestaan oplossingen. Zo zouden we activiteiten kunnen verplaatsen naar de middag.”

Er bestaat een kans dat WinterWonderBeek door nieuwe maatregelen toch een streep moeten zetten door veel activiteiten. Maar voor Emaus is het vooral belangrijk dat de basis blijft staan: Het schaatsen. “Schaatsen is natuurlijk de core business van WinterWonderBeek. Dat is waar het om gaat. We zijn het gestart om de jeugd met de schaatsbaan iets leuks te bieden in de winter. Dat is waar we het uiteindelijk voor doen. Daarnaast zal de kerstboom ook sowieso weer naar de Markt komen. Dat kon vorig jaar tijdens de lockdown, dus dit jaar ook.”

De organisatie van WinterWonderBeek is samen met de gemeente, vrijwilligers, horeca en sponsoren in gesprek over hoe WinterWonderBeek 2021 eruit zal zien. Daarbij staat de veiligheid van de bezoekers voorop. “Per week bekijken we of de coronamaatregelen veranderen en wat dat dan betekent voor het evenement WinterWonderBeek.”

Programma

WinterWonderBeek heeft een vol programma gepland. De schaatsbaan zal op 16 december openen. Vrijdag 17 december is er een lichtjes/lampionnenoptocht. Verder staan er onder andere een santarun, een klûntocht, een kerstmarkt, een bouwclubavond, een seniorendag, ijs jeu de boules en een ijshockey clinic gepland.