Motorrijders die in 11 minuten van Breda naar Rotterdam reden worden verdacht van poging tot doodslag

BREDA - De Rotterdammer (25 jaar) en Almeerder (23 jaar) die in 2020 viraal gingen met een video waarin te zien was hoe ze in 11 minuten van Breda naar Rotterdam reden worden verdacht van poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 1 jaar waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast hoorden de verdachten een rijontzegging van 3 jaar tegen zich eisen.

De verdachten hebben bevestigd dat zij de bestuurders zijn in de videobeelden. Op de videobeelden is te zien hoe zij met snelheden van tegen de 277 kilometer per uur aan, slingerend over de A16 van Breda naar Rotterdam rijden. Ze voeren meerdere gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit, waarbij ze andere weggebruikers passeerden via links en rechts. Daarbij tripleerden zij een aantal keer (inhalen van een voertuig die reeds aan het inhalen is) en haalden zij voertuigen in via de vluchtstrook.

Met dit soort hoge snelheden en weggedrag is de kans op een dodelijk ongeval zeer groot. “Iedere weggebruiker is bang dat ze personen, met rijgedrag zoals deze twee verdachten, tegenkomen op de snelweg,” aldus de officier van justitie. Volgens het OM zijn er voldoende aanwijzingen dat de bestuurders met hun rijgedrag een bewust risico namen. Zo minderden zij na meerdere gevaarlijke manoeuvres geen snelheid en reden zij verder met hetzelfde gevaarlijke rijgedrag. De gestelde eis is volgens de officier dan ook een passende straf.