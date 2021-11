Weerbericht Breda: ‘Vrijdag regen, in het weekend winterse buien’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 26 november en de komende dagen.





Een actief lagedrukgebied trekt over de Noordzee. De Britse weerdienst heeft het systeem Arwen genoemd. Arwen komt in de loop van het weekend ten zuiden van Brabant te liggen. Er stroomt zo een enorm koude bovenlucht mee naar het zuiden. Dat betekent vrij lage temperaturen ook op leefniveau met op vrijdagmiddag regen en in het weekend winterse buien.



Verwachting voor vrijdag 26 november

Het is vanochtend bewolkt met al wat gespetter of lichte regen. Arwen komt vanmiddag met het echte werk op de proppen. Het gaat dan stevig regenen. Het zal guur aanvoelen met maxima niet hoger dan 6 graden en een matige zuidenwind van gemiddeld 4 Beaufort. Maar er komen ook rukwinden voor van 60 tot 70 km/u. Later op de middag en vanavond draait de wind naar het zuidwesten.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 27 november

Een dag met talrijke buien die ook tijdelijk samen kunnen samenvoegen. Er staat weinig wind en als er wind is, heeft die voorkeur voor het noordwesten. Er vallen winterse buien vergezeld van regen, (korrel)hagel, korrelsneeuw en natte sneeuw. In hoeverre het lokaal tijdelijk wit kan worden is niet met zekerheid te zeggen. Dat hangt van veel factoren af zoals tijdstip van passage buien (dag of nacht), temperatuur en vochtigheid van de ondergrond, intensiteit van de buien etc. De temperaturen komen maximaal op 5 graden uit. Tijdens buien daalt het kwik dicht tot het vriespunt.



Zondag 28 november

Ook zondag vallen er winterse buien, maar de zon krijgt iets meer ruimte om te schijnen. De wind trekt aan naar matig uit het noordwesten en is gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Maximumtemperaturen met zon 6 graden. In buien valt de temperatuur een paar graden terug en voor het plaatselijk tijdelijk wit worden gelden dezelfde spelregels als op zaterdag.



Maandag 29 november

Het wordt maandag tijdelijk wat rustiger. Er komen opklaringen met zon, en lokaal valt er nog wel een verdwaalde winterse bui. Verder wordt het niet veel warmer dan 7 graden. In de nacht van zondag op maandag is het frisjes met minima rond het vriespunt. Dus maandagochtend rekening houden met autoruiten krabben en lokaal gladde bevroren weggedeelten. De wind waait matig uit het noordwesten met 3 tot 4 Beaufort.



Zo was het weer donderdag 25 november 2021

Maximumtemperatuur: 9,2 graden

Minimumtemperatuur: 2,7 graden

Neerslag: 1,7 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 26 november 2021 om 11:00 uur