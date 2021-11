Fietser ernstig gewond na aanrijding Tilburgseweg, traumahelikopter geland

BREDA - Een fietser is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Tilburgseweg. Een traumahelikopter is geland en de weg is afgesloten.

Op de Tilburgseweg in Breda heeft maandag rond 12.30 uur een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een fietser is daarbij hard op een automobilist geklapt. De voorruit van de auto is zwaar beschadigd door de impact. De fietser is ernstig gewond.

Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Een traumahelikopter is opgeroepen en geland. De weg is afgezet. Hulpdiensten hebben zich over de fietser ontfermd. Hoe het momenteel met het slachtoffer gaat, is niet bekend.