Zien: Dit is de Max Verstappen expositie die gratis te bezoeken is in de Koepel

BREDA - Sinds Max Verstappen in een formule 1 auto stapte, is de sport in Nederland populairder dan ooit. Formule 1-fotograaf Frits van Eldik maakte de ontwikkeling van Max van dichtbij mee, en zijn foto’s zijn komende week te bewonderen in De Koepel. En dat niet alleen. Ook staan er drie Red Bull auto’s tentoongesteld en staan er racesimulators. De gratis te bezoeken expositie Vleugels to the Max opent zaterdag voor publiek, maar BredaVandaag ging vrijdag al langs.

Formule 1 fotograaf Frits van Eldik maakte de ontwikkeling van Verstappen van dichtbij mee. Als fotograaf had hij een goede band met Jos Verstappen. “En omdat ik altijd foto’s maakte van Jos, heb ik Max van kleins af aan meegemaakt”, legt Van Eldik uit. En dat levert bijzondere foto’s op. De expositie in de Koepel begint met een foto waarop te zien is hoe Jos samen met Max, op dat moment pas een paar jaar oud, het magazine ‘race report’ zit te lezen.

Niet veel verderop volgt een foto waarop Jos Verstappen langs de kant van de baan de op dat moment 7-jarige Max aan het trainen is. Bezoekers die voor de foto staan, krijgen het verhaal van Frits via een geluidsinstallatie die boven hen hangt te horen. “Op deze dag was Jos Max aan het trainen op een natte baan. Max trainde er om de snelste lijn te vermijden, wat heel belangrijk is wanneer er veel regen valt tijdens een race. Hoe hij dat als 7-jarige deed, was ongelofelijk om te zien. Het legde de basis voor de coureur die hij nu is. En die basis is bij Verstappen echt ongelofelijk belangrijk. Want alleen met talent kom je er niet.”

De foto’s van Van Eldik geven een uniek inkijkje in de jonge carrière van Verstappen. Maar de expositie gaat niet enkel over Max. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de historie van Red Bull Racing. Zo zie je er onder andere foto’s van de eerste raceauto’s waarmee Red Bull de baan op ging. Maar ook opvallende foto’s zoals die waar Christian Horner met alleen een cape aan in een zwembad in Monaco springt. Robert Doornbos vertelt er met veel enthousiasme over. “Ik weet het nog goed: Vlak voor de race beloofde Christian mij en David dat hij naakt in het zwembad zou springen wanneer één van ons op het podium zou eindigen. David werd die race derde. En Christian is een man van zijn woord. Hij leende wel even een cape, maar sprong verder naakt het zwembad in!”

Auto’s

Naast de vele foto’s kunnen bezoekers op verschillende plekken in de expositie ook beelden terug kijken van belangrijke races, zoals zijn Formule-1 debuut in Australië in 2015. En Formule 1 liefhebbers kunnen ook hun ogen uitkijken bij de drie Red Bull Racing auto’s die midden in de Koepel tentoongesteld staan. Ook zijn er meerdere racesimulators voor de bezoekers.

Red Bull heeft er bewust voor gekozen om de expositie gratis toegankelijk te maken. Op die manier willen zij de sport voor iedereen toegankelijk maken. Wie tickets wil reserveren, kan dat doen via www.redbull.com/nl-nl/vleugelstothemax. Per tijdslot kunnen er 250 bezoekers in de Koepel. De tentoonstelling is iedere dag van 10.00 uur tot 17.00 uur geopend van 3 december tot en met 11 december.