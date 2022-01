In 2021 werden meer dan 4000 garageboxen en opslagboxen gecontroleerd

BREDA - In 2021 werden in de Baroniegemeenten in totaal 14 actiedagen georganiseerd waarop het Baronie Interventieteam (BIT) in actie kwam. De gemeenten Alphen-Chaam/Baarle-Nassau, Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert werken hierin samen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Bij de actiedagen werden ruim 1500 garageboxen gecontroleerd.

Controleurs van de gemeente, politie en douane bezochten 1.518 garageboxen, 279 opslagbedrijfslocaties en 10 selfstoragelocaties met 2.500 opslagboxen. Deze acties hadden groot succes. Inspecteurs namen harddrugs en grondstoffen voor GHB in beslag. Ook werden vuurwapens, hennepgerelateerde goederen (kweektenten en lampen) en sportauto’s in beslag genomen. Ook vond men vuurwerk en 66 flessen lachgas. De politie arresteerde vier personen. Verder werd een situatie voor illegale bewoning beëindigd.

Transacties

De gezamenlijke acties hadden meerdere doelen. Naast het beëindigen van criminele activiteiten kregen verhuurders ook tips over bijvoorbeeld het opstellen van een huurcontract en het veiliger maken van afgesloten terreinen. Ook informeerden controleurs hen over de verhuurregels. Zo mogen er geen zaken worden gedaan zonder identiteitsbewijzen en moeten transacties altijd via de bank verlopen.