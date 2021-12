Breda nóg een deelkoelkast rijker, dit maal in Tuinzigt

BREDA - Wie afgelopen tijd langs de Markendaalseweg is gekomen, moet de felgekleurde koelkast op de stoep zijn opgevallen. Deze Amerikaanse deelkoelkast moet verspilling tegengaan. Vandaag werd de tweede in Breda geopend aan de Nieuwe Meidoorn in Tuinzigt.

Een tijd geleden werden studenten van studenten van de Sint Joost door Curio benaderd met de vraag om een deelkoelkast te ontwerpen. “Het belangrijkste was dat de koelkast op zou vallen, zodat iedere Bredanaar die erlangs komt ziet dat er iets bijzonders staat”, leggen de studenten uit.

Amerika

Het concept van de deelkoelkast is simpel. Heb je thuis eten liggen dat je niet meer gaat gebruiken? En zou je dat eten normaal gesproken in de prullenbak gooien? Dan kun je het naar de deelkoelkast brengen. Terwijl je het daar dan achter laat, kun je zelf weer iets meepakken dat een ander heeft achtergelaten. Zo voorkom je dat er eten dat nog goed is in de vuilnisbak belandt. Het concept van de ‘community fridge’ komt uit Amerika. Daar is het een groot succes. “In New York staat er bijvoorbeeld twintig. Daar werkt het echt”, vertelt wethouder Arjen van Drunen enthousiast. “Als het aan mij ligt, dan halen wij in Breda New York in. Dan hebben wij over een tijdje 21 van deze koelkasten staan.”

Tijdens de klimaatweek werd de eerste koelkast, die aan de Markendaalseweg, geopend door Elisah Pals en wethouder Arjen van Drunen. Vandaag werd de tweede koelkast geplaatst, aan de Nieuwe Meidoorn in Tuinzigt.