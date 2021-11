De Amerikaanse deelkoelkast staat nu ook in Breda en moet verspilling tegengaan

BREDA - Aan de Markendaalseweg staat sinds maandag een felgekleurde koelkast op de stoep die voedselverspilling tegen moet gaat. Bredanaars die eten over hebben dat anders de prullenbak in verdwijnt, kunnen het in de koelkast achterlaten. Tegelijkertijd kunnen zij dan iets meepakken dat ze zelf goed kunnen gebruiken. In Amerika, waar het concept vandaan komt, is de deelkoelkast een groot succes.

Wie langs de Markendaalse weg loopt, fietst of rijdt kan de gloednieuwe deelkoelkast niet over het hoofd zien. Daar hebben vier studenten van de Sint Joost voor gezorgd. Zij zijn benaderd door Curio om de deelkoelkast te ontwerpen. “Het belangrijkste was dat de koelkast op zou vallen, zodat iedere Bredanaar die erlangs komt ziet dat er iets bijzonders staat”, leggen de studenten uit.

Amerika

Het concept van de deelkoelkast is simpel. Heb je thuis eten liggen dat je niet meer gaat gebruiken? En zou je dat eten normaal gesproken in de prullenbak gooien? Dan kun je het naar de deelkoelkast brengen. Terwijl je het daar dan achter laat, kun je zelf weer iets meepakken dat een ander heeft achtergelaten. Zo voorkom je dat er eten dat nog goed is in de vuilnisbak belandt. Het concept van de ‘community fridge’ komt uit Amerika. Daar is het een groot succes. “In New York staat er bijvoorbeeld twintig. Daar werkt het echt”, vertelt wethouder Arjen van Drunen enthousiast. “Als het aan mij ligt, dan halen wij in Breda New York in. Dan hebben wij over een tijdje 21 van deze koelkasten staan.”

Om de deelkoelkast een succes te maken, is het belangrijk dat Bredanaars de cirkel in stand houden. Mensen moeten er dus niet alleen eten pakken, maar vooral ook weer ander eten terugleggen. Om het gebruik van de koelkast te stimuleren, gaat wethouder Van Drunen in gesprek met de catering van de gemeente Breda. En Marieke Dijkman van Curio heeft ook de omwonenden en de horeca uit de Bredase binnenstad benadert om mee te doen. “De deelkoelkast blijft minimaal een week staan. We werken heel hard aan de promotie van de koelkast, zodat deze ook echt goed gebruikt gaat worden. Als dat lukt, dan laten we hem heel graag langer staan, en dan willen we ook echt stappen gaan zetten om op meer plekken in Breda dergelijke koelkasten te realiseren.”

Klimaatweek

De koelkast werd vanmiddag geopend door wethouder Arjen van Drunen en klimaatburgemeester Elisah Pals. Pals in deze week, de klimaatweek, de klimaatburgemeester van Breda. Zelf is Pals oprichter van Zero Waste Nederland. “Bij zero waste denken mensen vaak aan afval zoals plastic. Maar ik ben tegen verspilling in het algemeen. Daar is eten een belangrijk onderdeel van. Ik hoop echt enorm dat deze koelkast de verspilling van voedsel tegen kan gaan, en dat er dankzij deze koelkast eten uit de prullenbak wordt gered”, aldus Pals.