Metershoge kerstboom in Prinsenbeek mag toch wél blijven praten

PRINSENBEEK - De metershoge kerstboom in Prinsenbeek wordt toch níet het zwijgen opgelegd. Vandaag werd bekend dat de pratende boom niet meer mocht vertellen, omdat de boom teveel bezoekers trok. Maar na overleg tussen Winterwonderbeek en de gemeente is er toch een oplossing gevonden.

Het is een indrukwekkend gezicht: De gigantische kerstboom die gebouwd werd op de Markt van Prinsenbeek. De boom heeft een gezicht en vertelt een uniek kerstverhaal. In deze decembermaand waarin bijna alles gesloten is, is de pratende boom erg populair. En dat zorgde voor problemen. De boom trok zoveel mensen, dat de gemeente Breda genoodzaakt was om hem het zwijgen op te leggen.

Het nieuws dat de boom niet meer mocht praten zorgde vandaag voor veel teleurgestelde reacties. Maar na gesprekken tussen de gemeente en de organisatie is er nu toch een oplossing gevonden waardoor de boom niet stil hoeft te blijven. “Er is besloten dat de Kerstboom aan kan blijven onder voorwaarde dat de stichting er op toeziet dat wanneer er zich teveel mensen verzamelen rondom de boom er maatregelen moeten worden getroffen en de boom uitgaat”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Oproep is dus ook aan de bezoekers om hier zelf ook rekening mee te houden en hier ook hun eigen verantwoordelijkheid in te nemen.”