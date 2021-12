Brabanders massaal naar België om dagje te shoppen: Files op snelwegen rondom Breda

BREDA - Wilde jij zo na de kerstdagen een dagje gaan shoppen in België? Dan is het opletten geblazen. Nu de winkels in Nederland gesloten zijn, trekken Brabanders namelijk massaal richting onze Zuiderburen. Hierdoor zijn er maandagochtend op de snelwegen rondom Breda files ontstaan.

Op de A58 van Tilburg richting Breda staat een file van vijf kilometer. Dit resulteert in een vertraging van vijf minuten. Ook op de A27 van Breda richting Knooppunt Sint Annabosch staat een file. Deze file is zo'n drie kilometer lang en zorgt voor een vertraging van acht minuten. Beide snelwegen komen uit op de A16 richting de grens. Hier staat echter ook nog eens een file van vijf kilometer. Hierdoor duurt het twaalf minuten langer om bij de grens te komen.

Sinds zondag 19 december gelden er in nieuwe maatregelen, waaronder de sluiting van alle niet-essentiële winkels. België zit echter niet in zo'n harde lockdown, waardoor veel Nederlanders een dagje richting onze zuiderburen trekken. "Brabanders steken bij Hazeldonk weer massaal de Belgische grens over", schrijft ANWB Verkeerinformatie op Twitter. In België zijn winkels, restaurants en dergelijke wel nog open. Wel mag er maximaal met twee personen (boven de 13 jaar) gewinkeld worden.

