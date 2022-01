Ook crowdfundingsactie redt restaurant Il Padrino niet: ‘Ik heb echt heel veel pech gehad’

BREDA - Het bericht dat restaurant Il Padrino op de Grote Markt haar deuren moet sluiten was een teleurstelling voor veel Bredanaars. In de hoop dat het restaurant toch open kon blijven, besloot Sabrina een crowdfunding te starten. Maar hulp kwam te laat, eigenaar Mats Landa geeft aan de afgelopen 4,5 jaar veel pech te hebben gehad en nu in de schuldsanering te zitten.

Tot de grote schrik van velen maakte restaurant Il Padrino afgelopen woensdag bekend na jaren de deuren te sluiten. “We hebben er alles aan gedaan om open te blijven, maar met pijn in ons hart moeten we zeggen dat het ophoudt”, schrijf het restaurant op Facebook. Il Padrino is al jarenlang een bekend restaurant op de Grote Markt in Breda. Veel Bredanaars reageerden dan ook teleurgesteld op het nieuws. “Mensen reageerden vooral met mooie woorden en herinneringen”, vertelt Mats Landa, die sinds 2017 eigenaar van het restaurant is. “Ik kreeg hele lieve berichten vol hartverwarmende dingen. Het is een behoorlijke kut periode, dus die berichten lezen doet wel wat met je.”

Crowdfunding

Ook Sabrina raakte de sluiting van het restaurant waar ze vaste gast was ontzettend. “Ik kom zo graag bij Il Padrino, omdat ik glutenvrij eet en zij één van de weinige restaurants zijn waar dat makkelijk kan”, aldus de Bredase Sabrina Platjouw. Daarom besloot zij een crowdfundingsactie op touw te zetten. “Ik heb de eigenaren op de hoogte hiervan gesteld. Zij lieten weten dat ze momenteel al bezig zijn met het leegruimen van het pand, dus ik hoop dat het nog niet te laat is. Wie weet kunnen zij in de toekomst (ergens anders) hun restaurant heropenen.”

Inmiddels is er een bedrag van 472 euro opgehaald. Toch blijkt de hulp helaas echt te laat te komen. “Het is hartstikke lief van Sabrina. Het doet echt wel wat met je dat iemand dat voor jou op touw zet”, legt Landa uit. “Alleen ik wist wel meteen dat het ‘m niet ging worden. Daarom heb ik vrij snel contact gezocht met Sabrina om haar mijn situatie uit te leggen.” En die situatie, die is schrijnend. “In 2017 heb ik het restaurant overgenomen, waarna ik echt heel veel pech heb gehad”, begint de eigenaar zijn verhaal. “Er kwamen problemen met het riool, ik ben opgelicht tijdens de verbouwing, waardoor er brand is ontstaat en daarna nog corona eroverheen. Normaal lukt het wel om het meeste in vijf jaar af te lossen, maar dat zat er niet in.” De samenkomst van al die incidenten heeft ervoor gezorgd dat open blijven niet haalbaar is. “Ik kan het natuurlijk zo lang mogelijk rekken, maar het wordt er niet beter op. Als je er persoonlijke klachten van krijgt, dan moet je jezelf afvragen of je nog wel door moet gaan. Dat punt was voor mij bereikt. Ik ben pas 31 jaar, ik heb nog genoeg te doen en ik moet mezelf niet kapot maken, hoe pijnlijk het ook is.”

Het is nog niet duidelijk wat er precies met het opgehaalde geld gaat gebeuren. Initiatiefneemster Sabrina gaat onderzoeken wat de mogelijkheden van het crowdfundingsplatform zijn. “Ik heb 4,5 jaar lang hard gewerkt en ik blijf met een bak met schulden over, dus dat betekent voor mij de schuldsanering”, vertelt een aangedane Landa. “Het gaat heel veel tijd kosten om daar uit te komen. Als mensen hebben gedoneerd met het idee dat Il Padrino misschien open gaat, dan moeten ze hun geld terug kunnen krijgen. Maar misschien willen ze wel doneren om mij te helpen, zodat ik wellicht een maand minder lang in de schuldsanering zit. Dat zou voor mij heel veel betekenen, maar dat is een heel ander verhaal dan de insteek van de actie.”

Doorstart

Een doorstart van Il Padrino zit er dan ook voorlopig niet in. “Dit moet eerst helemaal afgesloten worden. Ik moet een baan zoeken en samen met de gemeente de schulden aflossen. Als dat allemaal afgerond is, dan kan er van alles gebeuren. Ik zeg nooit nooit, maar als ik nu naar mezelf kijk, dan ga ik er aan onderdoor. Ik kan geen huis kopen, geen gezin starten. Dat vind ik belangrijker dan een eigen zaak hebben. Daarin heb ik toch voor mezelf gekozen. Het is gewoon heel rot. Er zijn al genoeg kut dagen geweest en die zullen nog wel volgen ook.”

Wil jij ook doneren? Dat kan hier.