Rij door Breda en steun de horeca: ‘We willen mensen een positief gevoel geven’

BREDA - Met de kofferbak open door de binnenstad van Breda rijden, terwijl horecaondernemers je auto vol leggen met heerlijke producten. Dat is het idee achter Rij door Breda dat op donderdag 6 januari plaatsvindt. De bijzondere activiteit is een idee van José Brokaar van Ja! Breda. “We willen er een dag van maken waar mensen energie van krijgen. Iedereen kan wel wat positiviteit gebruiken.”

Het zijn lastige tijden voor horecaondernemers. Een einde aan de lockdown is nog niet in zicht. En de energie om gemotiveerd te blijven is daardoor voor sommige ondernemers lastig te vinden. Dat kan José Brokaar van Ja! Breda goed begrijpen. “Ik zie om me heen dat ondernemers het moeilijk hebben. En ook onze gasten missen de mogelijkheid om naar de horeca te gaan. Daarom wilde ik graag iets moois organiseren waar iedereen weer wat energie van krijgt. We kunnen allemaal wel weer een positieve dag gebruiken!” En die dag wordt aanstaande donderdag. Dan vindt Rij door Breda plaats.

Binnenstad

José kwam op het idee voor Rij door Breda dankzij een initiatief in Oosterhout. “Daar hebben ondernemers met kerst echt iets moois neergezet, waarbij gasten langs konden rijden om een kerstpakket op te halen. Dat was zo leuk en positief, dat ik met hen contact op heb genomen om meer te leren over hoe zij dat geregeld hadden.” Maar Breda is natuurlijk een stuk groter. En dat zorgde voor flinke uitdagingen voor José. “In Oosterhout ging het om één straat. Om dit in Breda te doen, zou je met de auto een hele route door de binnenstad moeten kunnen rijden.” José vroeg daarvoor goedkeuring aan burgemeester Paul Depla. En die goedkeuring kreeg ze.

Kofferbak

Aanstaande donderdag vindt ‘Rij door Breda’ plaats. “Mensen kunnen online een box bestellen en een tijdslot uitkiezen”, legt José uit. “Op de afgesproken tijd mogen ze zich melden op het Chasséveld. Daar begeleiden onze mensen je naar de start van de route. Dat is via de Molenstraat de St. Janstraat in.” Deelnemers mogen dan hun kofferbak openzetten, waar hun nog lege box in wordt geplaatst. In de Halstraat vullen Sipfirst, Bank15, Flamingoos en Old Dutch als eerste de box. Vervolgens rijden de deelnemers via onder andere Ja! Breda, Zeezicht, de Bruine Pij, Holy Moly en de Kapitein weer richting de Grote Markt. De route eindigt langs onder andere Mr. Moos, De Vulling en de Vriendin als laatste bij de Vrienden van Jaap. “Dan heb je een enorm goed gevulde box achterin je auto staan, waar je met twee volwassenen en een kind van kan genieten!”

José hoopt dat veel Bredanaars donderdag met hun auto over de Grote Markt zullen rijden. “We mochten helaas niet na 17.00 uur doorgaan. Daarom hebben we besloten om de box ook als afhaalbox aan te bieden. Dan kun je hem dus in één keer compleet ophalen. Maar we hopen dat de meeste mensen overdag langs zullen rijden.”

José benadrukt dat de opbrengsten van de actie uiteraard voor de horeca zijn, maar dat de winst verwaarloosbaar zal zijn. “Natuurlijk verdient iedere horecazaak iets aan. Maar in deze tijd is dat echt een druppel op een gloeiende plaat. Je moet niet de illusie hebben dat zo’n actie financieel echt veel invloed heeft. Maar wat het vooral is, is een dag die enorm bijdraagt aan hoe we ons voelen. Ik voel hoeveel energie de deelnemende zaken en de gasten ervan krijgen. Daar doe ik het voor. We kunnen echt een positieve dag gebruiken.”

Er doen in totaal 28 horecazaken mee aan Rij door Breda. Voor de deelnemers zal er ook nog een wedstrijd zijn voor de meest leuk versierde kofferbak. Je leest er meer over op www.rijdoorbreda.nl