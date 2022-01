NAC-talent Ezechiel traint voorlopig mee met jeugd na incident op social media

BREDA - Ezechiel gaat voorlopig mee trainen bij de jeugd van NAC. Dat laat de Bredase club weten. Afgelopen zaterdag vond er een incident plaats tussen de speler en de club. Ezechiel zou namelijk online gezegd hebben dat hij zijn laatste wedstrijd voor NAC speelde, terwijl De Graaf hier niet van op de hoogte was.

“Na de gebeurtenis van afgelopen zaterdag is in samenspraak met Ezechiel en zijn management besloten rust te creëren rondom Ezechiel en hem voorlopig mee te laten trainen bij de jeugd”, aldus NAC. “Vanuit hier zal verder worden bekeken hoe de toekomst eruit komt te zien.”

Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden met Ezechiel. “Hij gaf hierin te kennen ook geschrokken te zijn van de reacties die het social media bericht teweeg heeft gebracht en dat het geen handig bericht was. Om weer rust te creëren rondom het 16-jarige talent zal hij dus voorlopig weer meetrainen met NAC O18.”

Ezechiel en NAC onderzoeken de komende dagen de mogelijkheid om alsnog verder te gaan bij NAC. “Hij krijgt nu de tijd en rust om na te denken over zijn toekomst en met name waar deze ligt. De club hoopt op korte termijn een update te kunnen geven over de ontwikkelingen rondom Ezechiel.”