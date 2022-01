Johan de Vos roept horecabazen op zaterdag hun deuren open te gooien: ‘Winkels open, is horeca open’

BREDA - Het ziet er naar uit dat het kabinet morgen tijdens de persconferentie enkele versoepelingen gaat doorvoeren. Zo gaan sportscholen weer open en is winkelen op afspraak weer mogelijk. Maar de horeca lijkt bij deze versoepelingen weer buiten de boot te vallen. Maar niet als het aan horecabaas Johan de Vos ligt. “Winkels open, is horeca open!”

Al sinds 19 december is het stil in alle Bredase restaurants en cafés. Op die dag moesten zij namelijk wederom hun deuren sluiten vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Ook winkels, sportscholen en contactberoepen moesten toen dicht. Maar daar lijkt nu verandering in te komen.

Het ziet er namelijk naar uit dat het kabinet morgen, tijdens de persconferentie, diverse versoepelingen gaat aankondigen. Zo kan binnenkort shoppen op afspraak weer, kan er een bezoek gebracht worden aan bijvoorbeeld de kapper en mogen sportscholen hun deuren weer openen. Maar de horeca en cultuursector lijken (weer) achter te blijven. Iets wat bij veel horecaondernemers voor groot ongenoegen zorgt. Zo ook bij horecabaas Johan de Vos. Als het aan hem ligt gaat de horeca zaterdag dan ook weer ‘gewoon’ open.

Via LinkedIn roept de horecabaas ondernemers op hun zaken te openen, wanneer blijkt dat winkels inderdaad weer mogen gaan draaien. “Zo simpel is het. Winkels open, is de horeca open. We zijn al lang genoeg gefopt”, aldus De Vos. “Dus collega’s, open die boel zaterdag!”