Weerbericht Breda: ‘Aanhoudend grijs en rustig weer, de winter krijgt geen kans’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 17 januari en de komende dagen.

In grote lijnen verandert er ook de komende dagen weinig. De details kunnen per dag verschillen. Hogedrukgebieden nabij of boven onze omgeving blijven de dienst uitmaken. De winter krijgt daardoor helemaal geen kans. Maandag ligt een hogedrukgebied boven de Britse eilanden met het centrum ervan boven Cornwall. Morgen, dinsdag ligt het centrum van het hogedrukgebied boven Nederland. Er is amper luchtstroming waardoor een waterkoude vochtige luchtlaag alsmaar aan de grond op leefhoogte blijft plakken.



Verwachting voor maandag 17 januari 2022

Wolkenvelden, maar droog. Vanmiddag komen er geleidelijk ook opklaringen vanuit het westen. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind van 2 tot 3 Beaufort. In het oosten van Brabant klaart het waarschijnlijk niet echt op. De maximumtemperaturen komen uit op 7 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 18 januari 2022

In de nacht naar dinsdag is het aanvankelijk helder en daalt vooral in het westen en midden van Brabant naar waarden dicht bij het vriespunt. Later in de nacht kan zich daar mist vormen die maar langzaam optrekt. Er is vrijwel geen wind. Als de mist blijft hangen wordt het niet veel warmer dan 3 of 4 graden. Ergens anders met laaghangende wolken ongeveer 6 graden. Zon is er niet of nauwelijks.



Woensdag 19 januari 2022

Er passeert in de loop van de dag een zwak regenfront. Dat betekent tijdelijk een paar uurtjes met wat lichte regen. Verder is het de hele dag bewolkt. De zuidwestenwind waait matig met 3 of 4 Beaufort. Maximumtemperaturen tot 6 graden.



Donderdag 20 januari 2022

Op donderdag is het wisselend bewolkt. Dat betekent naast zwaar bewolkte perioden ook momenten met wat zonneschijn. Bovendien valt er lokaal een regenbui. Heel lokaal kan daar wat hagel bij zitten. De noordwestenwind is matig met 4 Beaufort en het kwik loopt uit naar 6 graden.



Zo was het weer zondag 16 januari 2022

Maximumtemperatuur: 3,7 graden

Minimumtemperatuur: 1,6 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 17 januari 2022 om 11:00 uur