Directielid Ennatuurlijk in Radar vanwege torenhoge tarieven voor gebruikers warmtenet

BREDA - De hoge tarieven van Ennatuurlijk zorgden afgelopen weken voor veel ophef. De gebruikers van het warmtenet gaan dit jaar fors meer betalen. In Radar confronteerde Antoinette Hertsenberg directielid Suzanne Sweerman van Ennatuurlijk met de torenhoge prijsstijgingen. “Wij maken geen winst op deze energiecrisis”, benadrukte Sweerman in het programma.

Wie gasloos woont, ging er misschien vanuit dat hij niet geraakt zou worden door de extreem gestegen gasprijzen. Maar deze maand bleek dat gebruikers van het Warmtenet die stijging wél gaan voelen in hun portemonnee. Ook al gebruiken zij geen gas. Ennatuurlijk verhoogde de tarieven namelijk met meer dan 80 procent. Dat zorgde voor veel woede bij de gebruikers, en een petitie tegen de stijgingen leverde ruim 25.000 handtekeningen op.

Consumentenprogramma Radar besteedde deze week aandacht aan het onderwerp en maakte een kritische reportage over hoe mensen die gasloos wonen toch de dupe worden van torenhoge energieprijzen. Leverancier Ennatuurlijk verhoogde zijn tarieven vergeleken met 2021 het meeste. Directielid Suzanne Sweeman was daarom aanwezig in de studio om het gesprek aan te gaan met Antoinette Hertsenberg.

Ennatuurlijk noemt de prijsstijgingen ‘onvermijdelijk’. “Maar waarom dan? De prijs van de zon is bijvoorbeeld bij zonnepanelen toch niet toegenomen?”, vroeg Hertsenberg zich af. Sweerman legde uit dat de stijging te maken heeft met drie zaken: Namelijk dat de energieprijs explosief is gestegen, het produceren van groene energie niet goedkoper is dan grijze energie en dat de prijzen van de inkoop van energie gekoppeld zijn aan de gasprijzen. “Dat systeem is bedacht om mensen te beschermen. Zo wordt hun energie nooit duurder dan gas.”

Sweerman is een voorstander van een wettelijke loskoppeling van de prijzen van warmte aan gas. Maar ze benadrukt: Ook dat zou momenteel weinig verschil maken voor de gebruikers. “De energieprijzen zijn nu eenmaal hoog.” Sweerman benadrukt bovendien dat Ennatuurlijk geen winst maakt op de energiecrisis. “Onze prijzen stijgen, omdat onze inkoopprijzen zijn gestegen.”