Na bijna een jaar zwerven door Breda is hondje Matty eindelijk weer thuis

BREDA - Het is bijna een jaar geleden dat de Bredase Lenny haar 6-jarige hondje Matty verloor. Het diertje zwierf door Breda en posters werden massaal gedeeld, maar de hond vangen lukte niemand. Tot afgelopen weekend. Vrijwilligers Erica en Inge hebben het rondzwervende hondje gevangen, waardoor Matty nu eindelijk weer veilig is.

Het is één van de ergste dingen die huisdiereneigenaren kan gebeuren: De vermissing van de favoriete viervoeter. Het overkwam de Bredase Lenny. Zij verloor haar hondje Matty toen ze hem aan het uitlaten was in de Haagse Beemden. Gelukkig kon Lenny rekenen op veel steun. Vrijwilligers maakten posters en zochten massaal mee. Er was alleen één groot probleem. Matty was enorm bang. En iedere keer als hij ergens gezien werd, rende hij uit angst weg. “Mensen die Matty zagen, probeerden hem altijd te vangen”, vertelt vrijwilligster Erica. “Ontzettend goed bedoeld, maar niet handig. Want Matty komt uit Spanje en is heel erg bang aangelegd. Ze ging er dus iedere keer vandoor.”

Maanden

Hoewel ontzettend veel mensen zich inzetten voor de zoektocht naar Matty, lukt vrijwilligers maar niet om Matty terug te brengen bij haar baasje. En als duidelijk wordt dat Matty is aangereden door een auto, verliezen veel vrijwilligers de hoop. Maar Erica en Inge zijn nog niet van plan om op te geven. Zij blijven de gebieden afstruinen waar Matty ooit gespot is. En uiteindelijk lukt het ze om in het gebied bij het spoor tussen Prinsenbeek en Breda Matty te vinden. “We zijn er toen alles aan gaan doen om Matty te vangen. We hebben een vangkooi geplaatst, camera’s opgehangen en zijn samen met een groepje vrijwilligers iedere dag voer gaan plaatsen”, legt Erica uit. “We hebben zelfs nachten daar gezeten om de kooi in de gaten te houden en dicht te doen als Matty erin zou zitten, maar als wij er waren dan ging ze er niet naar binnen. Terwijl we op de camera zagen dat ze er wel at als wij er niet waren.”

Maar afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zo ver. Op de camerabeelden zagen Erica en Inge dat Matty lange tijden in de kooi zat, en besloten ze dus weer een nacht te gaan waken. En om iets over 05.00 uur lukte het ze om de kooi te sluiten en Matty te vangen.

Dat Erica zoveel tijd heeft gestoken in het vangen van een hond die ze nooit eerder gezien had, noemt ze zelf ook wel ‘gekkenwerk’. “Mijn man en kinderen snapten er ook niks van. Want het is niet eens mijn hond. Ik heb het echt gedaan uit medeleven met het diertje, en ook uit frustratie. Ik kon er niet tegen dat mensen opgaven. Matty is ook maar uit Spanje gehaald en ineens losgeraakt in Breda. Die kun je niet aan zijn lot overlaten.”

Nieuw thuis

Matty is nu na bijna een jaar weer veilig thuis. Als is die ‘thuis’ niet meer bij Lenny, maar bij vrijwilliger Inge. “Lenny heeft onze zoektocht altijd gesteund en gewaardeerd, maar had door dat Matty nooit echt een gemakkelijke huishond zou worden. Daarom heeft ze besloten afstand te doen van Matty. Ze is enorm blij dat ze bij Inge een nieuw thuis heeft gevonden.”



Matty op camerabeelden uit januari - Erica van Leeuwen