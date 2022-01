Honderden Bredanaars grijpen hun kans en bezoeken de Grote Kerk: ‘De sfeer is geweldig’

BREDA - Vandaag heeft de Grote Kerk voor één dag de deuren weer geopend. Dat doet de kerk in navolging van de actie ‘De Museum Gym’. “Wij zetten vandaag in op mentale fitheid”, legt directeur van de Grote Kerk Marieke Wiegel uit. “Kunst en erfgoed zijn heel belangrijk. We willen graag het signaal afgeven aan het kabinet dat ze moeten kijken naar wat welk mogelijk is voor de sector.”

Wekenlang bevond de indrukwekkende maan die in de Grote Kerk hangt vanwege de expositie Museum of The Moon zich achter gesloten deuren. Maar vandaag opende de kerk voor één dag weer de deuren, en kon het publiek weer genieten van het bijzondere kunstwerk. En daar werd gretig gebruik van gemaakt. Om 13.30 uur stond de teller al op vierhonderd bezoekers. “Ja, daar ben ik heel blij mee”, vertelt Marieke Wiegel enthousiast. “Ik vind het geweldig om te zien dat Bredanaars van alle leeftijden de kerk vandaag bezoeken. De sfeer is ook enorm goed. Je voelt dat mensen hier behoefte aan hebben, en dat ze blij zijn dat het weer even kan.”

Actie

De Grote Kerk opende vanwege de landelijke actiedag ‘De Museum Gym’. “Wij hebben ons aangesloten bij de actie omdat we graag een signaal af willen geven aan het kabinet. Kunst en erfgoed zijn zo ontzettend belangrijk. Gebruik onze creativiteit om te kijken naar de mogelijkheden, in plaats van de sector dicht te houden.” De Grote Kerk houdt zich tijdens de actie aan de coronaregels van voor de sluiting. Zo worden er QR-codes gecontroleerd en dragen alle bezoekers een mondkapje. “Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze actie niet iets doen dat de gezondheid van mensen in gevaar brengt. We zien juist dat mensen hiervan opfleuren. Eigenlijk werken we dus aan de mentale fitheid van mensen.”

De bezoekers van Museum of the Moon kunnen de tentoonstelling bekijken, en door te liggen op ‘schotels’ de maan bewonderen. Ook zijn er rondleidingen, en zal er om 16.00 uur een yogasessie zijn in de kerk.

Waarschuwing

De protestactie van de culturele sector kan in sommige steden rekenen op strenge handhaving. Zo staat Femke Halsema de actie van de theaters die vandaag gehouden wordt niet toe. In Breda is van dergelijke harde handhaving geen sprake, stelt Wiegel. “Wij hebben deze actie uiteraard gemeld bij de burgemeester en wethouder Cultuur. Zij hebben aangegeven dat open gaan niet toegestaan is, en hebben ons een waarschuwing gegeven. Maar van een harde reactie zoals in Amsterdam is geen sprake. Dat past ook bij Breda en onze bij onze burgemeester.”