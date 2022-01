Corona-uitbraak bij daklozenopvang: 35 van de 48 cliënten positief getest

BREDA - Er is een corona-uitbraak onder cliënten en werknemers van de doorstroomvoorziening in Breda. Afgelopen dinsdag zijn alle cliënten getest. Toen bleek dat 35 van de 48 mensen positief waren.

Het coronavirus grijpt nog steeds om zich heen. Om besmettingen te voorkomen nam de Doorstroomvoorziening (DVS) voor dag- en nachtopvang voor daklozen eerder al maatregelen. Zo worden er mondkapjes gedragen en wordt er regelmatig getest. Bij klachten verbleef iemand in quarantaine en bij een positieve test werd iemand geïsoleerd. “Op die manier hebben we de afgelopen twee jaar een uitbraak kunnen voorkomen”, legt wethouder Van Drunen uit. Maar momenteel is er toch een grote corona-uitbraak. 35 van de 48 cliënten zijn besmet. Dat blijkt uit testen die allemaal afgelopen dinsdag zijn afgenomen.

Maatregelen

Om de dienstverlening te kunnen blijven bieden en de kans op andere besmettingen zo klein mogelijk te houden zijn naast de al geldende maatregelen ook aanvullende acties genomen. Enkele mensen die negatief zijn getest en de stap kunnen zetten naar zelfstandig wonen inclusief begeleiding, kunnen tijdelijk gebruik maken van een crisiswoning. Hier kunnen zij met 4 of 5 personen verblijven. Daarnaast is binnen de DSV een tijdelijke scheiding aangebracht tussen mensen die positief en mensen die negatief zijn getest. De twee groepen kunnen gebruik maken van gescheiden ruimtes zoals slaapkamers en toiletten om kruisbesmetting te voorkomen. De mensen die verblijven in de DSV blijven binnen in isolatie/quarantaine. De 13 personen die dinsdag 18 januari negatief zijn getest worden 24 januari opnieuw getest door de GGD.

Ondanks de besmettingen onder het personeel, is er op dit moment voldoende personeel beschikbaar om de aanwezige cliënten te begeleiden en op te vangen, aldus de wethouder.