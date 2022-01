Is het Kasteel van Breda het mooiste kasteel van Nederland?

BREDA - Het zijn opvallende, stoere gebouwen met dikke muren en torens die kastelenen. Nederland telt nog ongeveer 550 kastelen en meer dan vijftig daarvan kun je bezoeken. Eén hiervan is het Kasteel van Breda en dit kasteel is één van de genomineerden voor een kastelenwedstrijd van de ANWB. Voor deze wedstrijd is het stemmen inmiddels begonnen

Criteria



Kastelen die meedoen aan de wedstrijd moesten ten minste voldoen aan enkele criteria. Zo moest het gaan om een kasteel met een middeleeuwse oorsprong met (gedeeltelijk) zichtbare slotgracht, ophaalbrug, torens en versterkte muren. Verder moet het een rijksmonument zijn en het met (regelmatig) geopend zijn voor bezoek (niet alleen de tuinen).

In samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft de ANWB vijtig kastelen geselecteerd. Deze selectie voldoet aan alle criteria. Dat het er vijtig zijn geworden heeft vooral te maken met toegankelijkheid. De kastelen moeten ‘makkelijk’ toegankelijk zijn voor dagjesmensen. De volledige longlist met alle kastelen die meedoen vind je op de website van de ANWB.





Uitslag

De stemming bepaalt welke kastelen eindigen in de top vijf die in maart bekend wordt gemaakt. Een deskundige jury bestaande uit Jaap Evert Abrahamse (architectuurhistoricus en onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), Robert Quarles van Ufford (Nederlandse Kastelenstichting) en Marieke Haafkens (route-expert ANWB Eropuit) kiest hieruit het kasteel dat zich het allermooiste kasteel van Nederland mag noemen.

De winnaar wordt maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) bekend gemaakt op de Dag van het Kasteel. Alle 50 kastelen van de longlist worden opgenomen in een nieuw boek van de ANWB: De allermooiste kastelen van Nederland.