Twee mannen aangehouden aan Francklaan wegens poging tot diefstal auto

Agenten hebben twee mannen aangehouden die worden verdacht van een poging diefstal van een auto. De meldkamer ontving iets voor 22:00 uur een melding van een poging diefstal in de Francklaan. De eigenaar van het voertuig had twee mannen in zijn auto zien zitten die zijn weggerend.