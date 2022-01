Mohamed Ezzahi: Van de Hoge Vucht naar profvoetballer in Spanje

BREDA – Voetbaltalenten kunnen overal terecht, voor hen zijn er vele wegen te bewandelen. Weet dan maar eens als talent je weg te vinden. Met een goede begeleiding lukte dat Mohamed Ezzahi die opgroeide in de Bredase wijk Hoge Vucht. Hij droomde ervan voetbalprof te worden. Na wat omwegen beleeft hij die droom bij de derde divisionist in de Spaanse competitie CF Motril waar hij aanvaller is. “Voetballen is mijn lust en leven. Ik wilde niets anders dan profvoetballer worden.”

Als vierjarig jochie kwam Mohamed vanuit Marokko naar Nederland. Na eerst even in de wijk Doornbos te hebben gewoond verhuisde hij met zijn ouders naar de Wisselaar. Daar ging hij op school bij de KBS De Liniedoorn en later bij het Scala College.

Elke minuut waarop hij niet thuis of op school was, kon je hem vinden op het Johan Cruyffcourt aan de Hamdijk nabij het in aanbouw zijnde multifunctioneel sportcentrum. “Voetballen is mijn lust en leven. Ik wilde niets anders dan profvoetballer worden. Het liefst bij NAC,” zegt Mohamed begint hij zijn verhaal.

Pupil

“Op 5-jarige speelde ik in de wijk Biesdonk bij de voetbalvereniging SV Advendo. Op mijn twaalfde sloot ik mij aan bij de voetbalvereniging SC Hoge Vucht en mocht als 16-jarige zelfs met het eerste elftal meedoen. Als voetballer beleefde ik er een fantastische tijd en heb er mooie herinneringen aan. In één seizoen scoorde ik bijvoorbeeld vijfendertig goals. Mijn trainer en clubbestuurder Hassan Lammou stimuleerde, trainde en steunde mij daar waar het kon, ook privé. Via hem kwam ik terecht bij voetbalacademie Noumidia.”

Carrière

“Even heb ik bij de NAC-jeugd gespeeld. Dat was overweldigend mooi, maar mentaal was ik er op dat moment nog niet klaar voor, besef ik nu. Ik was mijn zenuwen niet echt de baas en bracht daarom niet dat wat van mij werd verwacht. Uiteindelijk ben ik bij Patro Eisden in Maasmechelen gaan voetballen, daarna bij VV Hoogstraten. Nadat ik daar mijn sporen had verdiend kwam ik in de belangstelling bij Spaans derde divisionist CF Motril. Als aanvaller heb ik daar veertien goals gemaakt en heb twee voorzetten gegeven die tot een doelpunt leidde. Ja, ik heb het daar prima naar mijn zin. En, als het even kan bezoek ik mijn moeder in Breda en speel een paar potjes voetbal met mijn 15-jarig broertje Anass.

Toekomst

Op zevenjarige leeftijd overleed Mohameds vader. “Hij was mijn grootste fan en deed er alles aan om mij het voetballen mogelijk te maken,” laat Mohamed in dat verband dankbaar weten.

Naast zijn voetballoopbaan volgt Mohamed digitaal een beroepsopleiding bij het regionaal opleidingscentrum Curio. Wie weet wordt hij ooit nog eens als aanvaller bij NAC onthaalt.