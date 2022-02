Vermissing in Breda: ‘Wie heeft Ibrahim nog gezien?’

BREDA - De politie is op zoek naar de vermiste Ibrahim Salih. De 29-jarige man is al maanden niet meer rondom zijn woning in Breda gezien.

De vermissing van Salih kwam op 10 oktober 2021 bij de politie, maar vermoedelijk is de 29-jarige al langer vermist. Voor zover bekend is er in augustus voor het laatst contact geweest met Salih. Hij is sindsdien ook niet meer door buurtbewoners in zijn woning in Breda gezien. Het is onbekend wanner Salih precies voor het laatst in zijn woning is geweest en het is onbekend of hij gebruikt heeft gemaakt van een vervoersmiddel.

De politie is op zoek naar informatie over deze vermissing. “Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070”, aldus de politie.